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Bilecik nerede? İlçeleri nelerdir, ne yenir, özellikleri nelerdir?

Ali Gövel Ali Gövel 15.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Bilecik nerede? İlçeleri nelerdir, ne yenir, özellikleri nelerdir?

İçindekiler

  • Bilecik Nerede?
  • Bilecik Nereye Bağlı?
  • Bilecik Söğüt Nerede?
  • Bilecik Kalesi Nerede?
  • Bilecik Bozüyük Nerede?
  • Damak Çatlatan Bilecik Yemekleri
  • Mercimekli Bozüyük Tatlısı
  • Parmak Köfte
  • Bilecik Pazaryeri Helvası

Bilecik, Türkiye coğrafyasında çok küçük bir yer kaplamasına rağmen gelişmiş büyük şehirlere yakınlığı sayesinde dikkat çeken bir şehir. Yaklaşık 220 bin kişinin yaşadığı Bilecik şehrine ulaşım oldukça rahat. Coğrafi konumunun stratejik yapısından ötürü tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Türkiye'nin şirin illerinden biri olan Bilecik hakkında merak edilenler yazımızda...

Özellikle Osmanlı'nın kuruluş yıllarındaki zaferlere ev sahipliği yapmış olan Bilecik, tarih kitaplarında sıkça bahsedilen bir şehir. Günümüzde görece az nüfuslu ve küçük bir yer olan Bilecik, Türkiye'nin en değerli iki şehri İstanbul ve Ankara arasındadır. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul-Ankara arası hızlı tren seferlerinin başlamasıyla Bilecik'e ulaşım daha da rahatladı. Çünkü bu hızlı tren seferlerinin bir durağı da Bilecik şehri. Bu durakta kısa bir mola veren tren, Ankara'ya veya İstanbul'a doğru yola devam edebilir.

Bilecik Nerede?

Bilecik, Marmara Bölgesi'nin güney bölümünde yer alır. İç Anadolu, Ege ve Karadeniz Bölgeleri'nin kesişim noktasında bulunan Bilecik, Marmara Bölgesi için kapı görevi görür. Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Sakarya şehirleri ile komşudur. 4321 kilometrekarelik bir alana kurulmuş olan Bilecik, Türkiye'nin büyüklük bakımından 65. şehridir.

Bilecik Nereye Bağlı?

Bilecik'in il olup olmadığı birçok insan tarafından karıştırılabiliyor. Bunun sebebi belki de küçük bir şehir olmasıdır. Ancak Belekoma Kalesi, Bilecik Çiftetellisi, türbeleri ve yöresel yemekleri ile ünlenen Bilecik tek başına ildir ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır.

Bilecik Söğüt Nerede?

Osmanlı'nın ilk başkenti olma özelliğini taşıyan Söğüt ilçesi Bilecik şehrinde bulunur. Selçuklu Komutanı Ertuğrul Gazi'nin türbesine ve müzesine ev sahipliği yapan Söğüt ilçesinin konumu Gölpazarı ilçesinin güneyinde, İnhisar ilçesinin güneydoğusunda, Eskişehir'in Merkez ilçesinin kuzeyinde ve Bozüyük'ün kuzeydoğusundadır. Kurtuluş Savaşı döneminde üç kez Yunan işgaline uğrayan bölge 6 Eylül 1922'de işgalden kurtuldu.

Bilecik Kalesi Nerede?

Şehirde iki tane çok önemli kale bulunur. Bu kalelerden birisi Belekoma Kalesi'dir. Bilecik isminin geldiği Belekoma adını taşıyan kalenin tarihi 3000 yıl öncesine kadar dayanır. Ancak günümüzde bu kaleden çok fazla eser bulunmaz. Kale bir dönem bölgeye hakim olan Doğu Roma tarafından yapılmış ve yüzyıllar içinde farklı medeniyetler tarafından kullanılmıştır. Şehrin merkezi bir yerinde bulunan kale için restorasyon çalışmalarının olduğu biliniyor.

Bir diğer önemli kale Lefke Kalesi'dir. Osmaneli ilçesinde bulunan Büyükyenice ve Selçik köylerinin içerisine konumlanmış Lefke Kalesi, 1308 senesinde Osmanlı tarafından alındı. 2017 yılında sit alanı olarak belirlenen yer, Diriliş Ertuğrul dizisiyle beraber ün kazandı ve turistlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Bilecik Bozüyük Nerede?

Bozüyük, Bilecik ilçeleri arasında en önemli olanlardan biridir. İlçenin adı bulunduğun bölgenin coğrafi özellikleri ile ilişkilidir. Bölgeye ilk etapta şehrin tepesinin höyük şeklinde olması ve bitki örtüsünün bozkır olmasından ötürü "Bozhöyük" dendi. Bu isim zaman içerisinde Bozüyük'e döndü. Bozüyük ilçesi tam olarak Pazaryeri ilçesinin güneydoğusu, Söğüt ilçesinin güneybatısı, Eskişehir'in İnönü ilçesinin batısında ve Kütahya'nın Merkez ilçesinin kuzeyinde yer alır.

Damak Çatlatan Bilecik Yemekleri

Bilecik iline özgü tatlar Türkiye'nin her bölgesinden insanın damak tadına uyar. Etli yemeklerden tatlılara kadar çeşitli tarifleri barındıran Bilecik mutfağında en az bir kere tadılması gereken yemekler vardır.

Mercimekli Bozüyük Tatlısı

Mantının farklı Türk yörelerinde farklı yorumlanması olağan bir durum. Bozüyük insanının mantıya yorumunu kattığı bu yemek, mantıseverlerin bir kere yedikten sonra vazgeçemeyeceği bir tat. Mercimeğin eklenmesiyle adeta lezzet şölenine dönüşen bu mantının üzerine tereyağlı sos ve yoğurt da eklenince damak çatlatan bir lezzet ortaya çıkıyor.

Parmak Köfte

Bol çeşni ile kıymanın buluşmasından meydana gelen bu tat tam olarak lezzet tutkunları için. Parmak şeklinde kızartılan bu köfteler, parmak ısırtan bir lezzete sahip.

Bilecik Pazaryeri Helvası

Bilecik nerede olursa olsun sadece bu lezzet için bile çok uzaklardan kalkıp gelinir. Pazaryeri Helvası, taş değirmende dövülen susamın tahine dönmesi ve sonrasında özel yöntemler ile şekillendirilmesi ile yapılır. Yazın dondurma kışın ise boza eşliğinde yenilebilen bu helva, 2018 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından yörenin meşhur lezzetleri arasına dahil edildi.

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