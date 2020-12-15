Bilecik nerede? İlçeleri nelerdir, ne yenir, özellikleri nelerdir?

Özellikle Osmanlı'nın kuruluş yıllarındaki zaferlere ev sahipliği yapmış olan Bilecik, tarih kitaplarında sıkça bahsedilen bir şehir. Günümüzde görece az nüfuslu ve küçük bir yer olan Bilecik, Türkiye'nin en değerli iki şehri İstanbul ve Ankara arasındadır. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul-Ankara arası hızlı tren seferlerinin başlamasıyla Bilecik'e ulaşım daha da rahatladı. Çünkü bu hızlı tren seferlerinin bir durağı da Bilecik şehri. Bu durakta kısa bir mola veren tren, Ankara'ya veya İstanbul'a doğru yola devam edebilir.

Bilecik Nerede?

Bilecik, Marmara Bölgesi'nin güney bölümünde yer alır. İç Anadolu, Ege ve Karadeniz Bölgeleri'nin kesişim noktasında bulunan Bilecik, Marmara Bölgesi için kapı görevi görür. Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa ve Sakarya şehirleri ile komşudur. 4321 kilometrekarelik bir alana kurulmuş olan Bilecik, Türkiye'nin büyüklük bakımından 65. şehridir.

Bilecik Nereye Bağlı?

Bilecik'in il olup olmadığı birçok insan tarafından karıştırılabiliyor. Bunun sebebi belki de küçük bir şehir olmasıdır. Ancak Belekoma Kalesi, Bilecik Çiftetellisi, türbeleri ve yöresel yemekleri ile ünlenen Bilecik tek başına ildir ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıdır.