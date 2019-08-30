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Bilecik'te zihinsel engelli erkek yeğenine tecavüz eden kişi tutuklandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 30.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Bilecik Pazaryeri'nde Salim G. (70), zihinsel engelli erkek yeğeni H.T.’ye (41) tecavüz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te zihinsel engelli erkek yeğenine tecavüz eden kişi tutuklandı

Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de oturan Salim G., iddiaya göre zihinsel engelli yeğeni H.T.’ye tecavüz etti. H.T.’nin yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasının ardından kız kardeşi E.T. durumundan haberdar olarak jandarmaya şikayette bulundu.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Salim G.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Bilecik

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