Bilecik'te zihinsel engelli erkek yeğenine tecavüz eden kişi tutuklandı

Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de oturan Salim G., iddiaya göre zihinsel engelli yeğeni H.T.’ye tecavüz etti. H.T.’nin yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasının ardından kız kardeşi E.T. durumundan haberdar olarak jandarmaya şikayette bulundu.

TUTUKLANDI



Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri Salim G.’yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salim G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

