Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Aşağıköy sakinleri, mahalle olmak için halk oylaması yaptı.

Merkeze bağlı 10 kilometre uzaklıktaki 1087 nüfuslu 720 seçmenin bulunduğu Aşağıköy'de, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 2 sandıkta köylüler oy kullandı.

Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilen halk oylamasına, 720 seçmenden 494'ü katılırken, sandıklardan 399 "evet" 92 "hayır" oyu çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.



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