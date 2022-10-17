YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

17.10.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik'te bir köy mahalle olmak için referanduma gitti

BİLECİK (AA) - Bilecik'te Aşağıköy sakinleri, mahalle olmak için halk oylaması yaptı.

Merkeze bağlı 10 kilometre uzaklıktaki 1087 nüfuslu 720 seçmenin bulunduğu Aşağıköy'de, Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca hazırlanan 2 sandıkta köylüler oy kullandı.

Merkez İlçe Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilen halk oylamasına, 720 seçmenden 494'ü katılırken, sandıklardan 399 "evet" 92 "hayır" oyu çıktı, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilecik'teki hasat şenliğinde nar dizme, suyunu sıkma ve yeme yarışmaları yapıldıBilecik'teki hasat şenliğinde nar dizme, suyunu sıkma ve yeme yarışmaları yapıldı
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: TFF 2. Lig'de görünümFutbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Anahtar Kelimeler:
Bilecik Referandum köy mahalle

Bilecik Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:05
Öğle
12:51
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:44
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Hayatınız tehlikede olabilir! Belirtilere dikkat edin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

Filizlenmiş patates yenir mi? Etkisini tahmin edemezsiniz

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.