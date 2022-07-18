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  4. Bilgisayar programcılığı taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Bilgisayar programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bilgisayar programcılığı taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Bilgisayar programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

18.07.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilgisayar programcılığı taban puanları, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavı ile ilgili yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bilgisayar programcılığı taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Bilgisayar programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

Bilgisayar programcılığı taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Bilgisayar programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bilgisayar programcılığı taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Bilgisayar programcılığı taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Bilgisayar programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Bilgisayar programcılığı bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 77718 391.67633
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 133623 362.21044
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 142948 358.15259
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 161101 350.88316
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 178660 344.39289
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 185395 342.07471
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 195529 338.72962
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 201040 336.95738
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 201533 336.81123
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 224330 330.02125
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 234882 327.07016
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 238322 326.11568
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 248742 323.41266
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 250884 322.868
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 259338 320.70271
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 268239 318.58939
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 268449 318.53895
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 270243 318.1338
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 273875 317.28052
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 277746 316.40972
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 278800 316.17033
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 279419 316.03217
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 280686 315.74521
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 286433 314.46122
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 286554 314.43017
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 289190 313.85027
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 290219 313.62294
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 291199 313.40675
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 292974 313.0005
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 304916 310.45386
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 316754 308.01372
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 318706 307.62551
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 322348 306.90425
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 325002 306.37844
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 325366 306.30104
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 334947 304.44713
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 335884 304.26621
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 341659 303.19892
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 342399 303.05862
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 344740 302.6274
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 348727 301.90837
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 350746 301.53373
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 351215 301.45046
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 353815 300.98332
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 354026 300.94059
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 356216 300.55011
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 356791 300.45843
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 361196 299.69867
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 363931 299.22363
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 365992 298.86762
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 366829 298.72061
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 373686 297.56045
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 376420 297.1016
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 385067 295.65599
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 389300 294.9743
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 391376 294.63663
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 403426 292.75854
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 411577 291.48833
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 415533 290.90393
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 435573 287.95839
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 436925 287.7635
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 444030 286.76065
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 456395 285.03192
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 461687 284.30655
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 461752 284.29708
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 466434 283.67113
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 467393 283.53884
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 475214 282.51017
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 482436 281.57775
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 495558 279.90032
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 500685 279.26109
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 503365 278.93866
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 507895 278.36473
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 508311 278.30949
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 514599 277.53839
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 515596 277.41979
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 519623 276.93758
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 522507 276.60097
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 531611 275.524
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 540705 274.46091
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 545654 273.90192
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 547534 273.68681
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 549793 273.43258
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 552852 273.08845
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 557555 272.55137
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 560791 272.18831
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 570471 271.11497
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 572283 270.91918
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 572350 270.91296
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 582562 269.80001
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 583698 269.67834
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 592390 268.73815
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 595577 268.40481
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 596923 268.26396
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 598109 268.14015
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 598345 268.11351
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 605761 267.34075
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 607734 267.13661
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 615792 266.30479
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 617651 266.116
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 621799 265.68631
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 621923 265.67373
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 626490 265.21184
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 629624 264.89657
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 636815 264.16881
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 638127 264.0312
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 651450 262.72369
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 663843 261.53678
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 666029 261.32758
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 668194 261.13056
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 670561 260.90818
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 672270 260.74819
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 673791 260.6011
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 684673 259.56636
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 695561 258.5495
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 698008 258.32783
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 701067 258.05037
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 704176 257.77128
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 704302 257.75733
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 704399 257.74839
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 705731 257.63174
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 706117 257.59978
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 709719 257.27047
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 716305 256.68213
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 732691 255.24211
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 735459 255.00479
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 740640 254.54351
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 742819 254.35383
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 746245 254.05999
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 746880 254.00767
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 747385 253.96275
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 748200 253.88819
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 752272 253.52545
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 752750 253.48526
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 754526 253.33392
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 758822 252.97051
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 759261 252.93385
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 762394 252.6615
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 763229 252.59407
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 764886 252.44726
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 774654 251.62282
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 777063 251.42368
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 780470 251.13543
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 791827 250.16977
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 793156 250.05569
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 794755 249.92275
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 799148 249.55327
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 803479 249.17439
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 803603 249.16281
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 805145 249.02913
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 809127 248.68981
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 809733 248.64179
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 810297 248.59674
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 813944 248.29398
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 814585 248.24177
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 814727 248.23124
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 816764 248.06292
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 821820 247.64372
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 824235 247.44029
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 824320 247.43256
YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 826348 247.26497
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 828171 247.11233
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 829150 247.0263
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 840473 246.07875
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 846542 245.5717
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 847454 245.4937
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 848224 245.42882
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 849240 245.34264
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 850206 245.25939
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 850322 245.25005
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 851062 245.18868
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 858039 244.59293
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 863989 244.08224
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 871448 243.45236
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 871898 243.41031
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 875670 243.08818
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 879709 242.74502
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 881038 242.63371
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 881655 242.58115
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 889367 241.91441
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 895469 241.38327
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 898975 241.08841
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 902261 240.80911
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 905050 240.57227
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 905480 240.53608
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 905706 240.51611
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 909091 240.22788
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 917014 239.54588
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 917484 239.50335
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 920437 239.24788
TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 922191 239.09324
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 926937 238.68253
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 926941 238.68217
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 927099 238.66861
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 927437 238.63795
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 929023 238.5025
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 933675 238.10127
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 935283 237.95719
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 936525 237.84681
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 941141 237.45494
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 943841 237.21991
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 947342 236.92483
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 954660 236.31384
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 955120 236.27471
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 958067 236.02352
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 961815 235.70458
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 962833 235.61452
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 970967 234.92378
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 971612 234.86794
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 972044 234.83339
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 975802 234.50797
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 983615 233.8602
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 995887 232.86029
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 996110 232.84294
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 999897 232.5298
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1000598 232.47192
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1002276 232.33388
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1002490 232.31673
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1004245 232.17637
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1005236 232.09478
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1005738 232.04989
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1006557 231.98251
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1015138 231.28185
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1021510 230.77133
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1021740 230.75257
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1023351 230.62379
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1025296 230.4655
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1025863 230.42186
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1027012 230.33545
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1027835 230.26927
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1029324 230.15213
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1029794 230.11397
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1033744 229.80596
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1035015 229.70413
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1035280 229.68222
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1035415 229.67157
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1048509 228.63879
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1056077 228.04624
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1056700 227.99419
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1057167 227.95615
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1057648 227.92194
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1058523 227.85592
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1064477 227.39709
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1066618 227.23237
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1066707 227.22566
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1068941 227.0571
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1073980 226.67168
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1074120 226.66135
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1075649 226.54208
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1087841 225.6273
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1088443 225.58181
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1089643 225.48801
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1092027 225.30802
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1109468 223.99927
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1113763 223.68458
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Açıköğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1115898 223.52276
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1119325 223.27357
UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1123883 222.92935
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1125382 222.81517
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1129379 222.52221
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1132635 222.28054
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1133936 222.18504
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1134116 222.171
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1138066 221.88039
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1140022 221.74232
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1140042 221.74008
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1140624 221.69755
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1141445 221.63799
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1149355 221.04741
MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1151356 220.89592
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1155084 220.62323
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1158935 220.33791
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1160676 220.20309
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1161545 220.13897
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1164130 219.944
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1170720 219.45036
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1171811 219.36499
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1174628 219.15424
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1175388 219.09933
AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1175395 219.09889
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1190683 217.95455
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1191574 217.88372
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1193478 217.74348
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1193553 217.73826
BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1195039 217.62781
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1197303 217.46012
ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1200440 217.22012
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1202538 217.06359
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1202944 217.03021
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1208708 216.59611
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1210448 216.4646
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1215405 216.10019
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1221119 215.67223
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1222633 215.56009
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1222788 215.54997
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1230221 215.01174
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1231389 214.92716
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1233670 214.76015
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1237369 214.48865
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1241477 214.19778
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1246825 213.80994
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1247696 213.74948
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1254767 213.25301
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1258602 212.9746
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1263799 212.59843
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1264666 212.53842
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1266549 212.41091
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1267180 212.36109
SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1268380 212.27932
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1269563 212.19113
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1271196 212.07115
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1290058 210.75895
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1290358 210.73913
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1290601 210.72432
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1303283 209.85585
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1304879 209.74902
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1305535 209.7025
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1305903 209.67833
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1313304 209.18372
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1315761 209.01294
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1325945 208.33239
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1329852 208.07305
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1331536 207.95956
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1333192 207.84923
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1333291 207.84244
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1335022 207.7309
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1338765 207.47995
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1339841 207.40659
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1342354 207.24201
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1344550 207.09183
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1345879 207.00359
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1346133 206.98891
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1356020 206.34347
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1358854 206.1583
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1363079 205.88067
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1366772 205.64064
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1373853 205.18096
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1373887 205.17904
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1382806 204.59187
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1383746 204.53128
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1384784 204.46466
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1386665 204.34313
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1394937 203.80598
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1395416 203.77215
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1400765 203.41796
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1406003 203.07499
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1425482 201.80974
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1431125 201.43867
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1437015 201.0598
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1444024 200.60781
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1450307 200.19338
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1453112 200.0132
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1454040 199.95095
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1464062 199.30366
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1473629 198.67149
DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1478554 198.34377
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1484147 197.96196
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1491934 197.43508
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1493322 197.34143
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1500134 196.873
FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1505801 196.47046
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1523469 195.17173
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1536225 194.19827
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1545281 193.4766
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1546954 193.3319
IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1553354 192.78584
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1556178 192.54059
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1556680 192.49561
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1557262 192.44156
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1570609 191.18498
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1575042 190.72199
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1577699 190.44492
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1578832 190.32002
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1580321 190.1585
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1610464 184.81152
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1613761 183.33798
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1612711 -
HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1621824 -
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1313983 -
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1618859 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623726 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1597057 -
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623903 -
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1578428 -
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1593715 -
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1626690 -
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1595676 -
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1570091 -
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1605310 -
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1622342 -
HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1623841 -
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ(Kazakistan) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1621397 -
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1620636 -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1384476 -
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1539451 -
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1509683 -
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1501297 -
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - - -
SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1626708 -
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1615639 -
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1625326 -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1609061 -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1614273 -
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1570935 -
TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf) Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1419557 -
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) TYT 2021 - 1231859 -
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet) Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık) TYT 2021 - 1621518 -


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