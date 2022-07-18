Bilgisayar programcılığı taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Bilgisayar programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

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BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Bilgisayar programcılığı bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:



