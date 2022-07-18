Bilgisayar programcılığı taban puanları 2022! Tüm üniversitelerdeki Bilgisayar programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bilgisayar programcılığı taban puanları taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Bilgisayar programcılığı taban puanları açıklandı mı? Tüm üniversitelerdeki Bilgisayar programcılığı bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Bilgisayar programcılığı bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|77718
|391.67633
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|133623
|362.21044
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|142948
|358.15259
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|161101
|350.88316
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|178660
|344.39289
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|185395
|342.07471
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|195529
|338.72962
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|201040
|336.95738
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|201533
|336.81123
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|224330
|330.02125
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|234882
|327.07016
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|238322
|326.11568
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|248742
|323.41266
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|250884
|322.868
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|259338
|320.70271
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|268239
|318.58939
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|268449
|318.53895
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|270243
|318.1338
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|273875
|317.28052
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|277746
|316.40972
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|278800
|316.17033
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|279419
|316.03217
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|280686
|315.74521
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|286433
|314.46122
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|286554
|314.43017
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|289190
|313.85027
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|290219
|313.62294
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|291199
|313.40675
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|292974
|313.0005
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|304916
|310.45386
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|316754
|308.01372
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|318706
|307.62551
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|322348
|306.90425
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|325002
|306.37844
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|325366
|306.30104
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|334947
|304.44713
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|335884
|304.26621
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|341659
|303.19892
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|342399
|303.05862
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|344740
|302.6274
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|348727
|301.90837
|ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|350746
|301.53373
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|351215
|301.45046
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|353815
|300.98332
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|354026
|300.94059
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|356216
|300.55011
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|356791
|300.45843
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|361196
|299.69867
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|363931
|299.22363
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|365992
|298.86762
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|366829
|298.72061
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|373686
|297.56045
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|376420
|297.1016
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|385067
|295.65599
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|389300
|294.9743
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|391376
|294.63663
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|403426
|292.75854
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|411577
|291.48833
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|415533
|290.90393
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|435573
|287.95839
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|436925
|287.7635
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|444030
|286.76065
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|456395
|285.03192
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|461687
|284.30655
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|461752
|284.29708
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|466434
|283.67113
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|467393
|283.53884
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|475214
|282.51017
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|482436
|281.57775
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|495558
|279.90032
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|500685
|279.26109
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|503365
|278.93866
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|507895
|278.36473
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|508311
|278.30949
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|514599
|277.53839
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|515596
|277.41979
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|519623
|276.93758
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|522507
|276.60097
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|531611
|275.524
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|540705
|274.46091
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|545654
|273.90192
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|547534
|273.68681
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|549793
|273.43258
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|552852
|273.08845
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|557555
|272.55137
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|560791
|272.18831
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|570471
|271.11497
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|572283
|270.91918
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|572350
|270.91296
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|582562
|269.80001
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|583698
|269.67834
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|592390
|268.73815
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|595577
|268.40481
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|596923
|268.26396
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|598109
|268.14015
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|598345
|268.11351
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|605761
|267.34075
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|607734
|267.13661
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|615792
|266.30479
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|617651
|266.116
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|621799
|265.68631
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|621923
|265.67373
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|626490
|265.21184
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|629624
|264.89657
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|636815
|264.16881
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|638127
|264.0312
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|651450
|262.72369
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|663843
|261.53678
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|666029
|261.32758
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|668194
|261.13056
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|670561
|260.90818
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|672270
|260.74819
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|673791
|260.6011
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|684673
|259.56636
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|695561
|258.5495
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|698008
|258.32783
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|701067
|258.05037
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|704176
|257.77128
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|704302
|257.75733
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|704399
|257.74839
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|705731
|257.63174
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|706117
|257.59978
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|709719
|257.27047
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|716305
|256.68213
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|732691
|255.24211
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|735459
|255.00479
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|740640
|254.54351
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|742819
|254.35383
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|746245
|254.05999
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|746880
|254.00767
|KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|747385
|253.96275
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|748200
|253.88819
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ(Sivas) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|752272
|253.52545
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|752750
|253.48526
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|754526
|253.33392
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|758822
|252.97051
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|759261
|252.93385
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|762394
|252.6615
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|763229
|252.59407
|EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|764886
|252.44726
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|774654
|251.62282
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|777063
|251.42368
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|780470
|251.13543
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|791827
|250.16977
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|793156
|250.05569
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|794755
|249.92275
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|799148
|249.55327
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|803479
|249.17439
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|803603
|249.16281
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|805145
|249.02913
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|809127
|248.68981
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|809733
|248.64179
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|810297
|248.59674
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|813944
|248.29398
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|814585
|248.24177
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|814727
|248.23124
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Tekirdağ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|816764
|248.06292
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|821820
|247.64372
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|824235
|247.44029
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|824320
|247.43256
|YALOVA ÜNİVERSİTESİ(Yalova) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|826348
|247.26497
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|828171
|247.11233
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|829150
|247.0263
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|840473
|246.07875
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|846542
|245.5717
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|847454
|245.4937
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|848224
|245.42882
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|849240
|245.34264
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|850206
|245.25939
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|850322
|245.25005
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|851062
|245.18868
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|858039
|244.59293
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|863989
|244.08224
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|871448
|243.45236
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|871898
|243.41031
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|875670
|243.08818
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|879709
|242.74502
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|881038
|242.63371
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|881655
|242.58115
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|889367
|241.91441
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|895469
|241.38327
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|898975
|241.08841
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|902261
|240.80911
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|905050
|240.57227
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|905480
|240.53608
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|905706
|240.51611
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|909091
|240.22788
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|917014
|239.54588
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|917484
|239.50335
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|920437
|239.24788
|TARSUS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|922191
|239.09324
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|926937
|238.68253
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|926941
|238.68217
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|927099
|238.66861
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|927437
|238.63795
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|929023
|238.5025
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|933675
|238.10127
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|935283
|237.95719
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|936525
|237.84681
|GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|941141
|237.45494
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|943841
|237.21991
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|947342
|236.92483
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|954660
|236.31384
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|955120
|236.27471
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|958067
|236.02352
|BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|961815
|235.70458
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|962833
|235.61452
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|970967
|234.92378
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|971612
|234.86794
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|972044
|234.83339
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|975802
|234.50797
|İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|983615
|233.8602
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|995887
|232.86029
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|996110
|232.84294
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|999897
|232.5298
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(Rize) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1000598
|232.47192
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1002276
|232.33388
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1002490
|232.31673
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1004245
|232.17637
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1005236
|232.09478
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ(Kırşehir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1005738
|232.04989
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1006557
|231.98251
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(Manisa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1015138
|231.28185
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1021510
|230.77133
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1021740
|230.75257
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(Osmaniye) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1023351
|230.62379
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1025296
|230.4655
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1025863
|230.42186
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1027012
|230.33545
|SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1027835
|230.26927
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1029324
|230.15213
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1029794
|230.11397
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1033744
|229.80596
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ(Kayseri) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1035015
|229.70413
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1035280
|229.68222
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1035415
|229.67157
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1048509
|228.63879
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1056077
|228.04624
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1056700
|227.99419
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1057167
|227.95615
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1057648
|227.92194
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1058523
|227.85592
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1064477
|227.39709
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1066618
|227.23237
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1066707
|227.22566
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1068941
|227.0571
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1073980
|226.67168
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1074120
|226.66135
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(Çankırı) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1075649
|226.54208
|İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1087841
|225.6273
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1088443
|225.58181
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1089643
|225.48801
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1092027
|225.30802
|İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1109468
|223.99927
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1113763
|223.68458
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1115898
|223.52276
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(Niğde) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1119325
|223.27357
|UFUK ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1123883
|222.92935
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1125382
|222.81517
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1129379
|222.52221
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1132635
|222.28054
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1133936
|222.18504
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1134116
|222.171
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1138066
|221.88039
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1140022
|221.74232
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1140042
|221.74008
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1140624
|221.69755
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1141445
|221.63799
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ(Karabük) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1149355
|221.04741
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1151356
|220.89592
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1155084
|220.62323
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1158935
|220.33791
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1160676
|220.20309
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1161545
|220.13897
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1164130
|219.944
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1170720
|219.45036
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1171811
|219.36499
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1174628
|219.15424
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1175388
|219.09933
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ(Amasya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1175395
|219.09889
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1190683
|217.95455
|İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU(İzmir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1191574
|217.88372
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(Artvin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1193478
|217.74348
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1193553
|217.73826
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ(Bartın) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1195039
|217.62781
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ(Bilecik) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1197303
|217.46012
|ORDU ÜNİVERSİTESİ(Ordu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1200440
|217.22012
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ(Kilis) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1202538
|217.06359
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1202944
|217.03021
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1208708
|216.59611
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1210448
|216.4646
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ(Adana) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1215405
|216.10019
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1221119
|215.67223
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ(Bingöl) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1222633
|215.56009
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1222788
|215.54997
|MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(Tunceli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1230221
|215.01174
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1231389
|214.92716
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1233670
|214.76015
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1237369
|214.48865
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1241477
|214.19778
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1246825
|213.80994
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1247696
|213.74948
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1254767
|213.25301
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1258602
|212.9746
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1263799
|212.59843
|KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(Kırklareli) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1264666
|212.53842
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1266549
|212.41091
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1267180
|212.36109
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ(Siirt) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1268380
|212.27932
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1269563
|212.19113
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1271196
|212.07115
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1290058
|210.75895
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1290358
|210.73913
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1290601
|210.72432
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1303283
|209.85585
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1304879
|209.74902
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Isparta) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1305535
|209.7025
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1305903
|209.67833
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1313304
|209.18372
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(Kütahya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1315761
|209.01294
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1325945
|208.33239
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1329852
|208.07305
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1331536
|207.95956
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1333192
|207.84923
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1333291
|207.84244
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1335022
|207.7309
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1338765
|207.47995
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1339841
|207.40659
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1342354
|207.24201
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1344550
|207.09183
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1345879
|207.00359
|ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1346133
|206.98891
|İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1356020
|206.34347
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1358854
|206.1583
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1363079
|205.88067
|İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1366772
|205.64064
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1373853
|205.18096
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1373887
|205.17904
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ(Bayburt) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1382806
|204.59187
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1383746
|204.53128
|PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1384784
|204.46466
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1386665
|204.34313
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1394937
|203.80598
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1395416
|203.77215
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1400765
|203.41796
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ(Kastamonu) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1406003
|203.07499
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1425482
|201.80974
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1431125
|201.43867
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(Muş) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1437015
|201.0598
|ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1444024
|200.60781
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1450307
|200.19338
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1453112
|200.0132
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1454040
|199.95095
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ(Kahramanmaraş) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1464062
|199.30366
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Mardin) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1473629
|198.67149
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ(Diyarbakır) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1478554
|198.34377
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1484147
|197.96196
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1491934
|197.43508
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1493322
|197.34143
|BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ(Bitlis) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1500134
|196.873
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ(Elazığ) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1505801
|196.47046
|MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1523469
|195.17173
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1536225
|194.19827
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1545281
|193.4766
|İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1546954
|193.3319
|IŞIK ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1553354
|192.78584
|YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1556178
|192.54059
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(Karaman) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1556680
|192.49561
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1557262
|192.44156
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1570609
|191.18498
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1575042
|190.72199
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1577699
|190.44492
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1578832
|190.32002
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(Balıkesir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1580321
|190.1585
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ(Van) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1610464
|184.81152
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(Ardahan) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1613761
|183.33798
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1612711
|-
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ(Çorum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621824
|-
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ(Afyonkarahisar) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1313983
|-
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(Ağrı) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1618859
|-
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623726
|-
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1597057
|-
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623903
|-
|AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1578428
|-
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1593715
|-
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626690
|-
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1595676
|-
|GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1570091
|-
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(Gümüşhane) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1605310
|-
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ(Hakkari) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1622342
|-
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ(Şanlıurfa) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1623841
|-
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ(Kazakistan)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621397
|-
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ(Erzincan) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1620636
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1384476
|-
|KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1539451
|-
|KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Kocaeli) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(%25 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1509683
|-
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1501297
|-
|NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|-
|-
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ(Sinop) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1626708
|-
|ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ(Şırnak) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1615639
|-
|IĞDIR ÜNİVERSİTESİ(Iğdır) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1625326
|-
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1609061
|-
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1614273
|-
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1570935
|-
|TOROS ÜNİVERSİTESİ(Mersin) (Vakıf)
|Bilgisayar Programcılığı(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1419557
|-
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC)
|Bilgisayar Programcılığı(İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1231859
|-
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(Yozgat) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı(2 Yıllık)
|TYT
|2021
|-
|1621518
|-
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