Bilgisayarınızı ucuza hızlandıracak! İşte WD SSD M.2 2280 incelemesi

WD SSD M.2 2280, hem yeni bilgisayarlarınızı hızlandıracak hem de bunu en uygun fiyattan yapacak. Tüm testlerini yaptığımız WD SSD M.2 2280, sadece benchmarkla değil gerçek veri aktarım hızı testiyle de sınandı.
550 MB/s okuma 525MB/s yazma hızlarına sahi olan SSD, bakalım bizim testlerimizde nasıl bir sonuç verdi.
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