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Bilic, Çin'in Beijing Guoan takımını çalıştıracak

FUTBOL HABERLERİ  | 06.01.2021 10:34 | Son Güncelleme

52 yaşındaki Hırvat teknik adam Slaven Bilic, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Bilic, Çin'in Beijing Guoan takımını çalıştıracak

Hırvat teknik adam Slaven Bilic, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın teknik direktörü oldu.

Çin ekibinden yapılan açıklamada, Bruno Genesio'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 52 yaşındaki Bilic ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise West Bromwich Albion'ın başına geçmişti. İngiliz ekibi, geçen ay deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA

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