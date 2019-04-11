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Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif! Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

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İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2019 06:46 | Son Güncelleme

Filipinler'de bulunan fosil kemik ve dişlerin şimdiye kadar bilinmeyen bir insan türüne ait olduğu belirtildi. Araştırmacılar, dişlerin ait olduğu bireylerin insandan (homo sapiens) daha kısa fakat Hobbit olarak anılan homo florensiensisten daha uzun olduklarının tahmin edildiğini dile getirdi.

Bilim adamlarını heyecanlandıran keşif! Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Filipinler'de bulunan fosil kemik ve dişlerin şimdiye kadar bilinmeyen bir insan türüne ait olduğu belirtildi.

"Science Alert" internet sitesinde yer alan habere göre, araştırmacılar ve arkeologlar, Filipinler'in Luzon Adası'nın kuzeyinde yer alan Callao Mağarası'nda gün ışığına çıkarılan 13 fosil kemik ve dişlerin oldukça kısa boylu, şimdiye kadar bilinmeyen bir insanımsıya ait olduğunu belirtti.

Callao Mağarası'nda 2007, 2011 ve 2015'te yapılan kazılar sırasında bulunan kemik ve dişlerin "homo luzonensis" ismi verilen türden en az üç bireye ait olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar, fosil ve dişlerin ait olduğu düşünülen bireylerden birinin 67 bin, diğerinin 50 bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiğini kaydetti.

Arkeolog Florent Detroit, fosil ve dişlerin Filipinler'de şimdiye kadar bulunan en eski insan türüne ait olduğunu vurguladı.

Araştırmacılar, dişlerin ait olduğu bireylerin insandan (homo sapiens) daha kısa fakat Hobbit olarak anılan homo florensiensisten daha uzun olduklarının tahmin edildiğini dile getirdi.

Araştırmanın bulguları "Nature" dergisinde yayımlandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler fosil kemik

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