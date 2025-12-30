Mynet Trend

Bilim dünyası şaşkın! Kan testinde iki cinsiyet ortaya çıktı

Brezilya'da düşük yaptıktan sonra detaylı kan testine alınan bir kadının kanında nadir görülen bir durum ortaya çıkınca doktorlar şaşkına döndü. 35 yaşındaki kadının kanında iki cinsiyet olduğu belirlendi.

Brezilya’da 35 yaşındaki bir kadın nadir görülen bir durum nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Tamamen kadın özellikleri taşıyan kadının kanında erkek kromozomları bulundu.

Hamileliğin ardından düşük yapan kadına, genetik bir neden olup olmadığını anlamak için kromozom testi uygulanmasının ardından gerçek ortaya çıktı. Sağlık çalışanları rahim ve yumurtalıklar dahil tüm kadın anatomisinin normal olduğunu gördü.

Bilim dünyası şaşkın! Kan testinde iki cinsiyet ortaya çıktı 2

TANI KONULDU

Kan hücrelerinde 46,XY yani erkek kromozomları bulundu. Buna karşılık deri hücrelerinde 46,XX yani kadın kromozomları tespit edildi. Kadında “kan kimerizmi” adı verilen nadir bir durum saptandı. Doğumdan önce erkek bir ikizle yaşanan süreçten kaynaklandığı ve kandaki genetik yapının o dönemde oluştuğu tespit edildi.

