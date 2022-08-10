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Bilim eş anlamlısı nedir? Bilimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

10.08.2022 01:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söyleniş ve yazılış bakımından birbirinden farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Eş anlamlı sözcükler aynı durum, kavram ve varlığı ifade eder. Eş anlamlı kelimelere anlamdaş kelimeler de denir. Genellikle bu kelimelerden bir tanesi dilimize yabancı dillerden girmiştir. Bilim kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bilim eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Bilim eş anlamlısı nedir? Bilimin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında cümlede herhangi bir anlam değişikliği oluşmaz. Ancak aynı cümle içerisinde anlamdaş kelimelerin kullanımı anlatım bozukluğuna sebep olabilir. Bilim eş anlamlısı olan kelimelerden biridir. Cümle içerisinde aynı anlamı taşıdıkları için yer değiştirerek kullanılabilirler.

Bilim Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bilim, günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılan sözcüklerden biridir. Deney ile geliştirilen yöntemler ve gerçeklikten faydalanılarak herhangi bir konu hakkında sonuç çıkarabilmeye yarayan ve düzenli bir bilgi anlamına gelen kelimeye bilim adı verilir.

Bilim kelimesinin eş anlamı cümle içerisinde aynı anlama gelebilecek şekilde kullanılabilir. Bilim yerine kullanılabilecek kelime ilimdir. İlim özellikle geçmiş dönemlerde daha çok kullanılırken günümüz Türkçesinde bilim sözcüğünün kullanımı çok daha yaygın hale gelmiştir.

Bilim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük Türk Dil Kurumu'na ait sözlükte aynı anlamları taşıdığı için herhangi bir anlam karışıklığı olmadan birbirinin yerine geçebilir. Bilimin eş anlamlısı olan ilim kelimesi, kullanılan cümle türüne ve muhatabın özelliklerine göre iki ayrı şekilde de kullanılabilir.

Bilim Kelimesinin Eş Anlamlıları İle Örnek Cümleler

Bir kelimenin anlamının pekiştirilebilmesi ve anlamdaş kelimelerin daha akılda kalıcı bir şekilde öğrenilebilmesi için örnek cümlelerden faydalanılır. Örnek cümleleri arttırarak o sözcük ile pratik yapılabilir. Böylece konuşma dilinde de doğru bir şekilde kullanımı sağlanabilir. Gerek okunuş gerekse yazılış açısından birbirinden tamamen farklı olan kelimeler aynı anlamı taşıyarak anlatılmak istenen manayı farklı şekillerde ifade edebilmemize yardımcı olur. Bilimin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde sıralanır;

  • Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Atatürk’e ait bu cümle ilim ve bilim eş anlamlı kelimelerinin birbiri yerine kullanılabileceğini ve anlamda bir bozukluk oluşturmayacağını açıklayabilir.


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