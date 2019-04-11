Bilim insanları 430 milyon yıllık deniz canlısı keşfetti!

Bilim dünyası bu canlının deniz domuzu ve deniz hıyarının uzak bir atası olduğu görüşünde.

İngiltere kıyılarında keşfedilen fosilin 430 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Paleontologlar bu canlının fosilinin çok iyi şekilde korunduğunu belirtti.

Bilimkurgu filmi Alien'a benzetilen antik yaratığın boyutları ise bir hayli küçük. Uzantılarıyla birlikte 3 cm çapındaki yaratık bilim dünyası için önemli bir keşif sayılıyor.

