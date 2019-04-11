Mynet Trend

Bilim insanları 430 milyon yıllık deniz canlısı keşfetti!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 11.04.2019 11:53 | Son Güncelleme

Bilim insanları, bilimkurgu filmlerindeki uzaylı tasvirlerini anımsatan bir deniz canlısı keşfettiklerini açıkladı. Sollasina Cthuhlu adı verilen canlının 430 milyon yıllık olduğu belirtildi.

Bilim insanları 430 milyon yıllık deniz canlısı keşfetti!

Bilim dünyası bu canlının deniz domuzu ve deniz hıyarının uzak bir atası olduğu görüşünde.

İngiltere kıyılarında keşfedilen fosilin 430 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor.

0_SWNS_FOSSIL_CTHULHU_01

Paleontologlar bu canlının fosilinin çok iyi şekilde korunduğunu belirtti.

0_Alien-Covenant

Bilimkurgu filmi Alien'a benzetilen antik yaratığın boyutları ise bir hayli küçük. Uzantılarıyla birlikte 3 cm çapındaki yaratık bilim dünyası için önemli bir keşif sayılıyor.

PARTNEREski eşi 1 Milyon TL borç taktı! Eski eşi 1 Milyon TL borç taktı!
Genç futbolcudan kız arkadaşına akıl almaz işkence!Genç futbolcudan kız arkadaşına akıl almaz işkence!
Araştırma: Sakalı çok olanın testisi küçük oluyor!Araştırma: Sakalı çok olanın testisi küçük oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BİLİM İNSANI deniz canlısı 430 milyon yıl

En Çok Okunan Trend Haberler

Mazbatasını aldı, muhtarlığa gelince büyük şok yaşadı

Mazbatasını aldı, muhtarlığa gelince büyük şok yaşadı

Sürücülere uzmanlardan uyarı! Bunu sakın yapmayın

Sürücülere uzmanlardan uyarı! Bunu sakın yapmayın

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Bulunan fosiller yeni bir insan türüne ait!

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

Canlı yayında hıçkırıklara boğuldu: Her gün soyunup para karşılığı...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Tokat atma şampiyonu tek tokatla rakibini bitirdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Erdoğan'ın mitinginde ilginç anlar!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç futbolcudan kız arkadaşına akıl almaz işkence!

Genç futbolcudan kız arkadaşına akıl almaz işkence!

Araştırma: Sakalı çok olanın testisi küçük oluyor!

Araştırma: Sakalı çok olanın testisi küçük oluyor!

Rizeli gencin keçi ile ekmek kavgası sosyal medyada ilgi çekti

Rizeli genç ile keçinin ekmek kavgası

Bu antikacıdaki hiçbir ürün satılık değil

Bu antikacıdaki hiçbir ürün satılık değil

2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı

2500 yıllık lahit canlı yayında açıldı

Ünlü CEO, 5'te buz banyosu yapıyor, günde tek öğün yemek yiyor

Ünlü CEO, 5'te buz banyosu yapıyor, günde tek öğün yemek yiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.