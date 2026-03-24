Bilim insanları açıkladı: Bu besin mikroplastikleri vücuttan atıyor!

Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken, bilim insanları bu zararlı parçacıkların vücuttan atılmasına yardımcı olabilecek dikkat çekici bir besini mercek altına aldı. Yapılan yeni araştırmalar, probiyotik açısından zengin fermente gıdaların bu süreçte önemli rol oynayabileceğini ortaya koydu.

Dünya Kimchi Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, Kore mutfağının geleneksel fermente yiyeceği kimchi incelendi. Araştırmacılar, bu besinde bulunan Leuconostoc mesenteroides CBA3656 adlı laktik asit bakterisinin nanoplastiklerle etkileşimini analiz etti.

Deneylerde, söz konusu bakterinin özellikle polistiren kaynaklı nanoplastik parçacıkları bağlama kapasitesine sahip olduğu belirlendi.

DENEYLERDE ÇARPICI SONUÇ

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen deneyde, bir grup fareye bu probiyotik bakteri verilirken diğer gruba verilmedi. Sonuçlar dikkat çekiciydi Probiyotik verilen grubun dışkısında nanoplastik miktarının iki katından fazla olduğu tespit edildi.

Bu bulgu, söz konusu bakterinin bağırsakta nanoplastiklere tutunarak onların sindirim sistemi yoluyla vücuttan atılmasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

MİKROPLASTİKLER SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR

Mikro ve nanoplastiklerin beyin, karaciğer ve plasenta gibi organlarda birikebildiği biliniyor. Özellikle bağırsak mikrobiyotasını bozarak;

Crohn hastalığı
ülseratif kolit
gibi hastalıklarla ilişkilendiriliyor.

Ayrıca bu parçacıkların bağırsak dengesini bozarak diyabet ve kolorektal kanser riskini artırabileceği değerlendiriliyor.

PROBİYOTİKLER DOĞAL KORUMA SAĞLAYABİLİR

Araştırmalar, probiyotiklerin sadece bağırsak sağlığını desteklemekle kalmayıp aynı zamanda toksik maddelerin etkisini azaltabileceğini gösteriyor. Fermente gıdalar sayesinde alınan faydalı bakterilerin, mikroplastiklere adeta yapışarak onların vücuttan uzaklaştırılmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, özellikle pastörize edilmemiş ve canlı kültür içeren fermente gıdaların tercih edilmesini öneriyor.

UZMANLARDAN TÜKETİM ÖNERİSİ

Fermantasyon uzmanları, kimchi ve lahana turşusu gibi ürünlerin küçük miktarlarla (örneğin günde 1 yemek kaşığı) tüketilerek diyete eklenmesini öneriyor. Bu besinlerin lifli gıdalarla birlikte tüketilmesi, bağırsak mikrobiyotasının bu değişime daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olabilir.

Araştırmalar umut verici olsa da bilim insanları, mikroplastiklerin tamamen ortadan kaldırılması ve çevresel etkilerinin azaltılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

