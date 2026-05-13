Hastalıklara karşı kalkan: Kolajen deposu artık coğrafi işaretli!

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca 3 Nisan 2026 tarihinde tescillenen 'Erzurum paça çorbası', Erzurum'un gastronomi kültüründeki yerini resmi olarak belgeledi. Ürünün servisinin yapıldığı işletmelerde "Erzurum paça çorbası" ibaresi ile mahreç işareti ambleminin görünür şekilde bulundurulacağı ve üretim aşamalarının Erzurum'da gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Erzurum'a özgü çorba, su, koyun veya sığır paçası, tuz, sarımsak, sirke, limon suyu, baharat, nohut ve pirinç kullanılarak hazırlanıyor. Halk arasında "paça çorbası" olarak da bilinen yemek, özellikle sert iklim şartlarının hakim olduğu kentte kış aylarında yoğun olarak tüketiliyor. Günlük öğünlerin yanı sıra özel günlerde de sofralarda yer bulan çorbanın hazırlanışında ustalık büyük önem taşıyor. Tescil dosyasında yer alan bilgilere göre, paçaların seçimi, temizlenmesi, kaynatılması ve uzun süre pişirilmesi çorbanın ayırt edici özellikleri arasında bulunuyor. Yaklaşık 15-20 saat boyunca kısık ateşte pişirilen paça çorbası, kolajen bakımından zengin yapısıyla dikkat çekiyor.

"PAÇA ÇORBASININ TESCİLLENMİŞ OLMASI BİZİ GURULANDIRDI"

25 yıldır çorbacılık yaptığını ifade eden Selman Yeşilkent, "Yaklaşık 15 yıldır da çorba ustası olarak görev yapmaktayım. Erzurum'un kadim ustalarından Nevzat ustanın tedrisatından geçtim. Paça çorbasının hazırlanması zorlu bir süreci kapsar. İlk olarak paça gelir, ön yıkama yapılarak dinlenmeye alınır. Dinlenmeye alındıktan sonra ustalarımız tarafından çok iyi bir temizliği yapılır. Temizlik işleminin ardından yüksek ısıda kaynatılır ve tekrar dinlenmeye bırakılır. Dinlenme aşamasında suyu birkaç kez değiştirilir. Daha sonra yeniden kazanlara alınır ve yaklaşık 15-20 saat boyunca kısık ateşte, kolajeni çıkana kadar pişirilir.

Sonrasında kemiklerinden ayrılan paça, kendi suyuyla birleştirilerek tuz eklenip servis edilir. Paça çorbası doyurucu olmasının yanı sıra doğal kolajen ve protein bakımından oldukça zengindir. Aynı zamanda sert iklimlerde dayanıklılığı artıran, bağışıklığı destekleyen kadim lezzetlerimizden biridir. Erzurum paça çorbasının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş olması bizleri çok gururlandırdı. Bu ürünü artık coğrafi işaretli şekilde müşterilerimize sunabiliyoruz. Bu konuda emeği geçen başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Genel Sekreter Zafer Aynalı, Gastronomi ve Turizm Müdürü Resul Parlak olmak üzere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"HERKESİN TATMASINI TAVSİYE EDERİZ"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, Erzurum'un gastronomisiyle ilgili son yıllarda çok önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Bunun son somut göstergesi de Erzurum paça çorbasının coğrafi işaretli ürün kapsamına alınarak tescillenmesi oldu. Çok yoğun çabalar sonucunda Erzurum'un paça çorbası coğrafi işaretli ürün haline geldi. Bu vesileyle coğrafi işaretli ürün sayımızı 62'ye çıkarmış olduk. Şu anda Türkiye'de coğrafi işaretli ürün sıralamasında dördüncü sıradayız. Ancak hedefimiz 1'inci sıraya yükselmek. Şu an 20 ürünümüzün daha müracaatı yapılmış durumda ve tescil süreçleri devam ediyor.

Paça çorbası bizim çok kadim bir çorbamızdır. Geçmişten gelen, mutfak kültürümüzde önemli bir yere sahip olan bir lezzettir. Faydaları saymakla bitmez. Tam anlamıyla kolajen ve kalsiyum deposu olan bir çorbadır. Kemik erimesine faydalıdır, bağışıklık sistemini güçlendirir, gün boyu enerji verir ve hastalıklara karşı koruyucu özelliği vardır. Bu yönüyle de adeta bir şifa kaynağıdır. Biz bu ürünü tescilleyerek coğrafi işaretli hale getirdik. Erzurum'a gelen herkesin paça çorbamızı tatmasını tavsiye ediyoruz. Bilenler zaten biliyor ancak bilmeyenleri de Erzurum'a gelip bu kadim lezzeti denemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA