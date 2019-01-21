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Bilim insanları açıkladı: İnsan vücudunda yüzüyor, şekil değiştirebiliyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
BİLİM  | 21.01.2019 08:17 | Son Güncelleme

İsviçre'de yaşayan Türk bilim insanı önderliğindeki ekip vücutta yüzebilen mikro robotlar geliştirdi. Robotun vücutta katlanarak şekil değiştirdiği de belirtildi.

Bilim insanları açıkladı: İnsan vücudunda yüzüyor, şekil değiştirebiliyor

İsviçre'de bilim insanları, insan vücudunda ve damarlarda dolaşabilecek yüzen küçük robotlar geliştirdi. Araştırmayı yapan ekibin başında Boğaziçi Üniversitesi mezunu Dr. Selman Sakar var. Elastik bir maddeden yapılan robotlar, içinde yüzdükleri sıvının yoğunluğu, bulundukları tüpün genişliği gibi etkenlere bağlı olarak şekil değiştirebiliyor.

Araştırmacıların robotu geliştirmekteki amaçları, insan vücudundaki erişilmesi zor olan bölgelere ilaç götürebilmek. Örneğin beynin iç dokusunda bulunan bir hastalığa dışarıdan doğrudan müdahale etmek tehlike olabilecekken, ilaç taşıyan mikro robotlar riski çok daha düşük seviyelere indirebilecek.

Takımdaki diğer araştırmacılardan Bradley Nelson, "Doğa, içinde bulunduğu çevre şartlarına bağlı olarak şekil değiştiren mikro organizmalarla dolu. Bizim mikro robot tasarımımızı ilham aldığımız temel prensip de bu." dedi.

Selman Sakar ise sadece birkaç milimetre boyutunda olan ve bakterilere benzeyen robotların kağıt gibi katlanarak şekil değiştirebildiğini açıkladı.

Robotların yapımında kullanılan manyetik parçacıklar, vücudun içerisindeyken mıknatıs ile kontrol edilebilmelerini sağlıyor. Araştırma ekibi şu anda robotların kan gibi sıvı maddelerde yüzme kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

Kaynak: Reuters


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Anahtar Kelimeler:
isviçre mikro robot

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