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Bilim insanları açıkladı: Köpek sahibi olmak...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 01.06.2019 16:12 | Son Güncelleme

Bilim insanları yıllardır köpek sahiplerinin savunduğu bir söylemi sonunda doğruladı! Köpek sahibi olan ve olmayanlar üzerine yapılan araştırma sonuçlarında bakın evinde köpek besleyen insanlar, beslemeyene göre nasıl yaşıyor...

Bilim insanları açıkladı: Köpek sahibi olmak...

Bilim, nihayetinde hepimizin yıllardır düşündüğü şeyi kanıtladı; köpeğe sahip olmak aslında sağlığınız için çok faydalı.

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İnsanların köpek almasının birçok nedeni var ama en basit haliyle; sevimli, kabarık ve neşe saçan bu canlılar sahibine birçok mutluluğu aynı anda tattırıyor.

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Bu nedenlerden herhangi birini, ailenizi, eşinizi veya oda arkadaşınızı ikna etmek için kullanabilirsiniz ya da bilim adamlarının yaptığı bu son araştırmayı söyleyin. Sonunda elbet köpek sahiplenme fikrine alışacaktır neden mi?

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Liverpool Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 191 köpek sahibini, köpeği olmayan 455 kişiyi ve 46 çocuğu araştırdı ve köpek sahibi olmayan kişilerin daha az aktif olduğunu buldu. Çünkü köpek sahipleri haftada en 150 dakika mutlaka spor yapmış oluyor ve daha düzenli bir hayata geçiyorlar.

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Çalışma, köpekleri olan kişilerin yüzde 87,3'ünün bu hedefi gerçekleştirdiğini, köpek sahibi olmayanların özellikle de kadınların yüzde 62,7'sinin sadece hareket ettiğini ortaya koydu

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Özet olarak köpek sahibi olduğunuz takdirde hayatınıza düzenle birlikte hareket, egzersiz geliyor. Böylece daha sağlıklı oluyorsunuz.

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