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WhatsApp'ta yeni dönem: Bu mesajları ikinci kez okuyamayacaksınız

WhatsApp, Android’deki bazı beta kullanıcılarına yazılı mesajlar için tek seferlik görüntüleme seçeneğini sunmaya başladı. Yeni özellik sayesinde alıcının yalnızca bir kez okuyabileceği mesajlar gönderilebilecek. Alıcılar, mesajları okurken uygulama içinden ekran görüntüsü alamayacak, mesajları kopyalayamayacak veya başka sohbetlere iletemeyecek.

WhatsApp'ta yeni dönem: Bu mesajları ikinci kez okuyamayacaksınız
Enes Çırtlık

WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerinde paylaştıkları hassas bilgiler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı.

WhatsApp ta yeni dönem: Bu mesajları ikinci kez okuyamayacaksınız 1

Halihazırda tek seferlik görüntülenebilen fotoğraf, video ve sesli mesajların gönderilmesine olanak tanıyan WhatsApp, bu özelliğin kapsamını yazılı mesajları da içerecek şekilde genişletiyor.

WhatsApp ta yeni dönem: Bu mesajları ikinci kez okuyamayacaksınız 2

Haberin kaynağı olan ve WhatsApp'ın beta sürümlerini inceleyen WABetaInfo, özelliği daha önce Android için WhatsApp'ın 2.26.22.7 kodlu beta sürümüne ilişkin yazısında duyurmuştu. Kaynağın tespitine göre özellik, Google Play Store'da bulunan 2.26.45.6 kodlu beta sürümüyle bazı Android beta kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

WHATSAPP'TA TEK SEFERLİK YAZILI MESAJ NASIL GÖNDERİLECEK?

Özelliğin kullanıma sunulduğu kullanıcılar, bir sohbeti açtıklarında ekranın alt kısmında kısa bir bilgilendirme mesajıyla karşılaşacak.

Kullanıcıların tek seferlik bir mesaj göndermek için sohbetin mesaj yazma alanına metni yazmaları ve gönderme düğmesine basılı tutmaları gerekecek.

Açılan menüde mesajın gönderimini planlama ve tek seferlik görüntüleme seçenekleri yer alacak. Tek seferlik görüntüleme seçeneği tercih edildiğinde mesaj otomatik olarak gönderilecek.

WhatsApp ta yeni dönem: Bu mesajları ikinci kez okuyamayacaksınız 3

MESAJI İKİNCİ KEZ AÇMAK MÜMKÜN OLMAYACAK

Alıcı, sohbeti açtığında tek seferlik mesajın içeriğini doğrudan göremeyecek. Mesajın okunabilmesi için üzerine dokunulması gerekecek ve içerik ayrı bir ekranda görüntülenecek.

Alıcı bu ekranı kapattığında mesaj bir daha açılamayacak. WhatsApp, sohbet ekranında mesajın açıldığını belirten bir göstergeye yer verecek.

Okundu bilgisi etkinse gönderen kişi de mesajın ne zaman açıldığını görebilecek. Ancak mesajın içeriği artık her iki taraf için de erişilemez olacak.

WhatsApp ta yeni dönem: Bu mesajları ikinci kez okuyamayacaksınız 4

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ VE EKRAN KAYDI ENGELLENECEK

WhatsApp, tek seferlik yazılı mesajlar için çeşitli koruma önlemleri de uygulayacak. Alıcı, mesajı okuduğu sırada uygulama içerisinden ekran görüntüsü alamayacak veya ekran kaydı yapamayacak.

Ayrıca mesajın kopyalanmasına, başka bir sohbete iletilmesine veya kaydedilmesine de izin verilmeyecek.

Yeni özellik, kullanıcıların parola veya tek kullanımlık kod gibi hassas bilgileri sohbet geçmişinde kalıcı olarak bırakmadan paylaşmalarına olanak tanıyacak.

WhatsApp ta yeni dönem: Bu mesajları ikinci kez okuyamayacaksınız 5

TÜM KULLANICILARA NE ZAMAN SUNULACAK?

WABetaInfo'ya göre, Google Play Store'daki 2.26.45.6 kodlu beta sürümünü yükleyen bazı Android beta kullanıcıları özelliğe erişebiliyor.

Kademeli olarak dağıtılan özelliğin izleyen haftalarda daha fazla hesaba ulaşması bekleniyor. Kaynak, WhatsApp'ın özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağını açıklamadığını belirtiyor.

Kaynak: WABetaInfo

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp Android işletim sistemi android mesaj
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