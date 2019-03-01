Mynet Trend

Büyük keşif: Havadaki karbondioksit kömüre çevrilecek!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 01.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

Bilim insanları karbondioksit gazını (CO2) yeniden katı kömüre dönüştürmeyi başardı.Yeni teknik, atmosferdeki zararlı sera gazının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Büyük keşif: Havadaki karbondioksit kömüre çevrilecek!

Euronews Türkiye'de yayımlanan habere göre Avustralya'nın Melbourne Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında araştırma ekipleri likit metal elektrolisiz yöntemi ile CO2'yi katı karbon partiküllerine dönüştürdü.

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre atmosferdeki CO2'yi güvenli ve kalıcı şekilde ayrıştırarak ayıklamanın alternatif bir yolu mümkün.

Hali hazırda var olan karbon ayrıştırma teknikleri gazı sıvıya dönüştürüp toprak altına enjekte etmek üzerine kurulu. Ne var ki, bu yöntem ekonomik olmadığı için pek kullanılmıyor. Ayrıca bu işlemin uygulandığı ve yeraltı depolamaların yapıldığı tesislerde kaçak ve sızıntı olması ihtimali ciddi bir risk oluşturuyor.

DAHA GÜVENLİ DEPOLAMA

Geliştirilen yeni teknik ise gaz halindeki karbonu pul pul hale getirip direk katı forma sokuyor. Bu da dönüştürme ve depolama işlemlerini daha ekonomik ve daha güvenli yapıyor.

CO2'nin katı hale dönüştürülebilmesi için bilim insanları çok özel bir yüzey yapısı olan likt metal katalizörü geliştirdi. Bu katalizör hem son derece yüksek verimlilikte elektrik iletebiliyor hem de aynı zamanda yüzeyleri kimyasal olarak aktive edebiliyor. Bu süreçte CO2 bir deney tüpü içerisinde elektrolit likit ve likit metal ile birlikte çözülüyor. Daha sonra bu çözeltiye elektrik akımı veriliyor ve CO2 yavaş şekilde de olsa katı forma geçiyor.

BİLİNEN YÖNTEMLERDEN DAHA UCUZ VE VERİMLİ

Araştırmacılar katı hale getirilen kardondioksitin kömür şeklinde yeniden toprağa gömülebileceğini ve bu şekilde atmosferin uzun vadede temizlenebileceğini ileri sürüyor. Daha önce CO2'yi katı hale dönüştürmek için çok yüksek ısılı işlemler gerekiyordu ve bu endüstriyel açıdan fizibil değildi. Ancak likit metalli katalizör yöntemi ile bu dönüşüm oda sıcaklığında gerçekleştirilebiliyor. En önemlisi de işlemin verimli ve büyük miktarlarda yapılabilecek pratik özelliklere sahip olması.

YAN ÜRÜN OLARAK SENTETİK YAKIT ÜRETİMİ

Yeni yöntemin faydaları bunlarla da bitmiyor. İşlem sırasında yan ürün olarak ortaya sentetik bir yakıt da çıkıyor ve bu yakıtın çeşitli endüstrilerde kullanılabileceği düşünülüyor.

Daha da önemlisi elektrik yüklemesini içerisinde tutabilen karbonların elektrodlar şeklinde süper kapasitörlere dönüştürülmesi ve geleceğin araçlarında güç ünitesi olarak kullanılması potansiyeli de bulunuyor.

Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti! Yeni kiraladığı evin zemininden çıkanlar şoke etti!
Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandıTecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı
Saniyeler içinde parçaladılar!Saniyeler içinde parçaladılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KARBONDİOKSİT kömür BİLİM İNSANI co2

En Çok Okunan Trend Haberler

Şoke eden tezgah!

Şoke eden tezgah!

Kan donduran cinayet! Kızlarını odaya kapattı, eşini öldürdü

Kan donduran cinayet! Kızlarını odaya kapattı, eşini öldürdü

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı

Yeliz Yeşilmen'den Şeyma Subaşı paylaşımı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

Onu görüntülemeyi bu sefer başardı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Saniyeler içinde paramparça ettiler!

Saniyeler içinde parçaladılar!

Arjantin'de 9 yaşındaki çocuktan kurusıkı silahla soygun girişimi

Akılalmaz olay! 9 yaşındaki çocuk...

Sahibinin başkasına sarılmasına dayanamayan köpeğin görüntüleri güldürdü

Sahibini kıskanınca bunu yaptı

'Çirkin' diye kedisine estetik operasyon yaptırdı

'Çirkin' diye kedisine estetik operasyon yaptırdı

İspanya Kralı yakılacak

İspanya Kralı yakılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.