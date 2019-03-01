Büyük keşif: Havadaki karbondioksit kömüre çevrilecek!

Euronews Türkiye'de yayımlanan habere göre Avustralya'nın Melbourne Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar sırasında araştırma ekipleri likit metal elektrolisiz yöntemi ile CO2'yi katı karbon partiküllerine dönüştürdü.

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmanın sonuçlarına göre atmosferdeki CO2'yi güvenli ve kalıcı şekilde ayrıştırarak ayıklamanın alternatif bir yolu mümkün.

Hali hazırda var olan karbon ayrıştırma teknikleri gazı sıvıya dönüştürüp toprak altına enjekte etmek üzerine kurulu. Ne var ki, bu yöntem ekonomik olmadığı için pek kullanılmıyor. Ayrıca bu işlemin uygulandığı ve yeraltı depolamaların yapıldığı tesislerde kaçak ve sızıntı olması ihtimali ciddi bir risk oluşturuyor.

DAHA GÜVENLİ DEPOLAMA

Geliştirilen yeni teknik ise gaz halindeki karbonu pul pul hale getirip direk katı forma sokuyor. Bu da dönüştürme ve depolama işlemlerini daha ekonomik ve daha güvenli yapıyor.

CO2'nin katı hale dönüştürülebilmesi için bilim insanları çok özel bir yüzey yapısı olan likt metal katalizörü geliştirdi. Bu katalizör hem son derece yüksek verimlilikte elektrik iletebiliyor hem de aynı zamanda yüzeyleri kimyasal olarak aktive edebiliyor. Bu süreçte CO2 bir deney tüpü içerisinde elektrolit likit ve likit metal ile birlikte çözülüyor. Daha sonra bu çözeltiye elektrik akımı veriliyor ve CO2 yavaş şekilde de olsa katı forma geçiyor.