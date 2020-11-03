YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Bilim insanları etkisini kanıtlandı! Böbrek taşını sancısız döküyor

Bilim insanları etkisini kanıtlandı! Böbrek taşını sancısız döküyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 03.11.2020 15:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bilim insanları etkisini kanıtlandı! Böbrek taşını sancısız döküyor

Doğanın insanlığa bir armağanı olan gilaburu meyvesi, birçok sağlık sorununa şifa oluyor. Yozgat'ta dere kenarlarında kendiliğinde yetişen gilaburu özellikle böbrek taşı tedavisinde etkili.

Yozgat’ın Çandır, Çayıralan ve Boğazlıyan ilçelerinde su kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinin hasadı başladı. Olgunlaşan gilaburu meyvelerini toplayan vatandaşlar, salamura olarak saklayıp kışın meyve suyu olarak tüketiyor.

İç Anadolu Bölgesinde halk arasında böbrek hastalıklarının tedavisinde ve böbrek taşının düşürülmesinde yaygın olarak kullanılan gilaburu meyvesi, yöre halkının da geçim kaynağı haline geldi.
Gilaburu meyvesi, özellikle böbrek taşı olan hastalar ile tansiyon ve şeker hastalarınca oldukça rağbet görüyor.

AW156298_01

'BÖBREK TAŞINA KARŞI OLUMLU ETKİSİ KANITLANDI!'

AW156298_03

Yılda ortalama 30 ton üretimi yapılan gilaburu meyvesinin kilosu 7 liradan gilaburu meyvesinin suyunun litresi ise 25 liradan satışa sunuluyor. Yozgat’ın Çandır ilçesinde kurdukları tesiste gilaburu meyvesi alımı yapmaya başladıklarını söyleyen işletme sahibi Mustafa Kır, “İlçede yılda ortalama son günlerde 30 ton gilaburu üretimi yapılıyor, gilaburu meyvesini burada alan tek firma biziz. Gilaburu meyvesi birçok hastalığa da iyi geliyor. Böbrek taşı ve kumu ile ilgili sorunlara iyi geldiği Erciyes Üniversitesi tarafından kanıtlanmıştır. Bir de şeker ve tansiyon hastalarına iyi geldiği biliniyor” dedi.
Gilaburu meyvesinin kasım ayında hasadına başlandığını söyleyen Kır, gilaburu suyunun hazırlanışını anlattı. Kır, “Çiftçilerimizden aldığımız gilaburu meyvelerini büyük bidonlara koyup üzerine su dolduruyoruz. Bunu da 3 ay boyunca karanlık odalarda muhafaza ediyoruz. Daha sonra içimine ve satımına ocak ayında başlıyoruz mayıs ayında bitiriyoruz. Gilaburu meyvesinin ham halinin 1 kilosunu 7 liraya suyunun litresini ise hazır bir şekilde 25 liraya satıyoruz” şeklinde konuştu.

Tesiste çalışan Adeviye Kır ise yaptığı açıklamada, “Gilaburu meyvesi Çandır ilçemizde yetişiyor. Çalılık ağaçlarda sulak yerlerde yetişir. 10. ve 11. aylarda hasadı yapılır. Gilaburu meyvesi ilk olarak güzelce yıkanır ve salamuraya konulur 3 ay bekledikten sonrada meyve suyu gibi tüketilir. Çok şifalıdır, tansiyon, şeker ve böbrek hastaları için çok faydalı” ifadelerine yer verdi.

Gilaburu üreticisi Şahin Şahin de, “Gilaburu oldukça şifalı bir bitkidir. Özellikle böbrek kumu ve taşı düşüren hastalar için oldukça faydalı bir bitkidir. Bu bitki sonbahar aylarında toplanır ve bidonlara konularak salamura yapılır. Bir kış boyu kapalı bir yerde bekletilir ve daha sonra suyunu sıkarak meyve suyu haline getiririz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Kendinizi sürekli halsiz hissediyorsanız mutlaka bunu yiyinKendinizi sürekli halsiz hissediyorsanız mutlaka bunu yiyin
Geleneksel katmer tarifine modern dokunuş...Geleneksel katmer tarifine modern dokunuş...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'

Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'

Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti

Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti

Düzenli tüketildiğinde adeta koronavirüs savaşçısı!

Düzenli tüketildiğinde adeta koronavirüs savaşçısı!

MasterChef'te tartışma yaratan tarif! Herkes bunu konuşuyor...

MasterChef'te tartışma yaratan tarif! Herkes bunu konuşuyor...

Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...

Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...

İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!

İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!

İlginizi Çekebilir

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Türk mutfağının şahane şerbetli tatlıları

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

10-22 Yaş Aralığındaki Gençler İçin Boy Uzatma Kürü

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Diğer Haberler

Tavuk göğsünü lokum gibi yumuşacık yapıyor! Soda, zeytinyağı...

Tavuk göğsünü lokum gibi yumuşacık yapıyor! Soda, zeytinyağı...

Kendinizi sürekli halsiz hissediyorsanız mutlaka bunu yiyin

Kendinizi sürekli halsiz hissediyorsanız mutlaka bunu yiyin

Düzenli tüketildiğinde adeta koronavirüs savaşçısı!

Düzenli tüketildiğinde adeta koronavirüs savaşçısı!

İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!

İçtiğiniz çayın bayat olduğunu anlamak için bu püf noktasına dikkat!

Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...

Tavşan kanı çay demlemenin sırrı: Demlenirken 1-2 dakika...

Patlıcanın yağ çekmesini önleyen pratik yöntem! Sadece bir kaşık...

Patlıcanın yağ çekmesini önleyen pratik yöntem! Sadece bir kaşık...

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.