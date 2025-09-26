Bilim insanları gizemli ziyaretçinin yalnız olmadığını açıkladı

Gökbilimciler, bugüne kadar gözlemlenen en nadir kuyruklu yıldızlardan biri olan 3I/ATLAS’ın muhtemelen yalnız olmadığını açıkladı. Güneş Sistemi’ne yakında daha fazla yıldızlararası ziyaretçinin gelebileceği belirtildi. Gelişmiş gözlem yöntemleri sayesinde bu tür ziyaretlerin geçmişte düşünüldüğünden çok daha yaygın olduğu ortaya çıkabilir.

Bilim insanları, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yıldızlararası obje tespit etmeyi bekliyor. Bunun en büyük nedeni ise Şili’de kurulan Vera C. Rubin Gözlemevi. Bu dev teleskop, henüz test aşamasında olduğu dönemde bile birkaç saatlik gözlemle 2 bin 100’den fazla yeni asteroit keşfetti.

10 YILDA YAKLAŞIK 700 KEŞİF

Bazı araştırmalar, Rubin’in yılda 1-2 yıldızlararası obje tespit edebileceğini öne sürüyor. Daha iyimser tahminler ise her yıl 70’e kadar obje bulunabileceğini, bunun da 10 yılda yaklaşık 700 yeni keşif anlamına geleceğini iddia ediyor.