120 bin ev kamerası hacklendi! Özel görüntüler internette satıldı

Büyük skandalın adresi Güney Kore. IP kamera kullanan 120 bin konut ve iş yeri hacklendi. Özel görüntülerin internette para karşılığı satıldığı belirlendi. Türkiye'de de kullanımı yaygın olan kameraların güvenlik açıklarının kullanıldığı tespit edildi. Skandal olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Ufuk Dağ

Güney Kore'de 120 binden fazla ev ve iş yeri kamerasını hackleyen bir grup, aldıkları cinsel içerikli görüntüleri internette paylaştı. Polisin açıklamasına göre 4 şüpheli, IP kameralarının basit şifreleri gibi güvenlik açıklarını kullandı. Şüphelilerin tutuklandığı açıklandı.

BİRÇOK AİLE TERCİH EDİYOR

Pahalı güvenlik sistemlerine göre daha ucuz bir alternatif olan IP kameralar, evin internet ağına bağlanıyor. Genellikle de çocukların ve evcil hayvanların durumunu izlemek için tercih ediliyorlar.

120 BİN KAMERA HACKLENDİ

Hacklenen 120 bin kamera arasında özel konutlar, spor stüdyoları ve bir kadın doğum kliniğinin olduğu belirtildi. BBC'de yer alan habere göre Polis Teşkilatı dört şüphelinin ortak değil bağımsız hareket ettiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜLERİ İNTERNETTE SATTILAR

Şüphelilerden birinin 63 bin kameraya sızdığı ve 545 cinsel içerikli videoyu ele geçirdiği, bunları 12 bin 235 dolarlık sanal varlık karşılığında sattığı iddia ediliyor. Bir diğerinin ise 70 bin kameraya saldırıp, 648 videoyu sattığı iddia ediliyor.

GÖRÜNTÜSÜ ALINANLAR BİLGİLENDİRİLDİ

İki şüphelinin geçen yıl yasa dışı olarak kamera görüntülerinin dağıtıldığı bir internet sitesindeki videoların yaklaşık yüzde 62'sinden sorumlu olduğu vurgulandı.

Bu videoları alan ve izlediği tespit edilen üç kişi de gözaltına alınırken, internet sitesinin kapatılması için işlemler başlatıldı.

Yetkililer, görüntüleri ele geçirilen ve paylaşılan kişilere ulaşarak bilgilendirildiği ve şifrelerinin değiştirilmesini istediğini açıkladı.

