Bilim insanları “Hayat iksiri olabilir” dedi! Et ve balıkta bulunuyor... “Dikkatle yaklaşmak gerekir”

New York'taki Columbia Üniversitesi ekibi, insanların daha uzun yaşamak için torin hapları ya da torin içeren enerji içecekleri almamalarını tavsiye ediyor.Ancak hayvanlar üzerinde yapılan araştırma, yaşlanmayı yavaşlatma arayışının bir parçası olarak devam ediyor. Araştırma ekibi 11 yıldır bu besinin yaşlanmadaki rolünü ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bu çalışma, genç ve yaşlılar arasındaki farkları tespit etmek için farklı hayvan türlerinin kanındaki moleküllerin analiziyle başladı.

YAŞLILARDA TORİN SEVİYESİ DAHA DÜŞÜK

Araştırmacı Dr. Vijay Yadav, yaşlıların kanında en bariz düşüş gösteren moleküllerden birinin torin olduğunu söylüyor. Yaşlılarda torin seviyesi gençlere kıyasla yüzde 80 daha düşük çıktı. Aminoetilsülfonik asit olarak da bilinen torin bitkilerde hemen hemen hiç bulunmuyor. Bu besin, diyetteki hayvansal proteinden alınabiliyor ya da vücut tarafından üretiliyor.

FARELER ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Araştırmada, insanlar için yaklaşık 45 yaşına denk gelen 14 aylık farelere günlük bir doz torin verildi. Science dergisinde yayımlanan sonuçlar, erkek farelerin yüzde 10, dişilerin ise yüzde 12 daha uzun yaşadığını ve her ikisinin de daha sağlıklı olduğunu gösterdi.

Dr. Yadav, "Neyi kontrol edersek edelim, torin takviyeli fareler daha sağlıklıydı ve daha genç görünüyorlardı. Daha zayıflardı, enerji harcamaları artmıştı, kemik yoğunlukları artmıştı, hafızaları gelişmişti ve bağışıklık sistemleri daha gençleşmiş görünüyordu." dedi.

SOLUNCAN VE MAYMUNLAR DA SONUÇLAR FARKLI

Solucanlarda da yaşam süresinde yüzde 10-23'lük artışlar kaydedildi.15 yaşındaki rhesus maymunlarına altı aylık bir torin kürü verildi; bu süre yaşam beklentisinde fark edilir bir değişim görmek için çok kısa olsa da araştırmacılar yine vücut ağırlığı, kemik, kan şekeri seviyeleri ve bağışıklık sisteminde iyileşmeler gözlemledi.

Münih Teknik Üniversitesi'nde araştırmaya katılan Profesör Henning Wackerhage, bu sonuçların inanılmayacak düzeyde iyi olduğunu beirterek, "Torin bir şekilde yaşlanmanın motorunu etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Ancak birçok soru cevapsız kalmaya devam ediyor:

Aynı sonuçlar insanlarda da mümkün olabilir mi?

Sağlık için bu kadar iyiyse, torin seviyeleri neden ilk etapta düşüyor?

Yaşlanmayı nasıl yavaşlatıyor?

Torin takviyesinin herhangi bir tehlikesi var mı?

Araştırmacılar 12 bin kişi üzerinde yaptıkları analizlerde, kanlarında daha fazla torin bulunanların genel olarak daha sağlıklı olduklarını ortaya koydular. Farelerden elde edilen verilerin insanlar için de geçerli olması halinde, ömrün 7-8 yıl uzatılmış olacağını söylüyorlar.

KLİNİK DENEYLER YAPILMASI GEREKECEK

Torin takviyesinin insanlar üzerinde herhangi bir yararı olup olmadığını tespit edebilmek için bazı insanlara bu besinin, diğerlerine ise plasebo hapı verilerek klinik deneyler yapılması gerekecek.

İnsan biyolojisindeki farklılıklar torinin diğer hayvanlarda gözlendiği şekilde işe yaramasını engelleyebilir ya da yaşla birlikte seviyelerin düşmesinin evrimsel bir nedeni olabilir. Mevcut veriler torinin güvenli olduğunu gösteriyor, torin içeren enerji içeceklerinin on yıllardır piyasada olması da buna işaret ediyor.

SAĞLIKLI BESLENME VE EGZERSİZ

Torin maddesini hayvansal besinlerden alabiliyor olsak da, deneylerde kullanılan miktarlarda bunların tüketilmesi zor. Hayvan deneylerindeki kullanılan doz insanlara uyarlandığında günde 3-6 gram alınması gerekiyor.

Dr. Yadav, "Geniş kitlelere torin takviyesi almalarını önermeden önce klinik çalışmaların tamamlanmasını beklemeliyiz" dedi.

Profesör Wackerhage de, takviyeler için acele etmek yerine, daha uzun yaşamanın zaten kanıtlanmış yolları olduğunu belirtiyor; "Uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek istiyorsanız, en önemli şeylerden biri sağlıklı diyet ve egzersizdir" diye konuştu.

Araştırmanın sonuçları, torinin hücresel yaşlanmayı (vücuttaki hücrelerin bölünmeyi durdurması) azaltmada rol oynadığını gösteriyor. Torin aynı zamanda vücut hücrelerindeki enerji istasyonları olan mitokondrilerin çalışmasını da sağlıyor. Ancak bunları nasıl yaptığı henüz bilinmiyor.

Pennsylvania Üniversitesi'nden Joseph McGaunn ve Joseph Baur bulgularla ilgili olarak “Diyetle alınan torini arttırmaya odaklanmak, kötü beslenmeye yol açma riski taşıyor, çünkü bitki açısından zengin diyetler insan sağlığı ve uzun ömürlülükle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle, her müdahalede olduğu gibi, insan sağlığını geliştirmek ve ömrü uzatmak amacıyla torin takviyesine de dikkatle yaklaşmak gerekir." şeklinde konuştu.



