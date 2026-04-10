98 günde mucize değişim! Kuruyan baraj yeniden doldu

İzmir’de kuraklık nedeniyle kritik seviyelere kadar gerileyen baraj doluluk oranları, son yağışlarla birlikte dikkat çeken bir artış gösterdi. Yılbaşında neredeyse kuruma noktasına gelen Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı, 98 gün içinde yüzde 52’ye ulaştı.

Gökçen Kökden

Geçtiğimiz yıl yetersiz yağış, artan sıcaklıklar ve su tüketiminin artmasıyla birlikte İzmir’de barajlar alarm vermişti. Kentte su kaynaklarının azalması üzerine İZSU tarafından birçok ilçede planlı su kesintileri uygulanmış, kesintiler zamanla her güne kadar çıkmıştı. Uygulama 6 Şubat 2026’da sona ermişti.

Ancak yılın ilk aylarında etkili olan yağışlar tabloyu değiştirdi. Ocak, şubat ve mart aylarında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını gözle görülür şekilde artırdı.

YÜZDE 0,14'TEN YÜZDE 52'YE

İzmir’in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı, 1 Ocak 2026’da yüzde 0,14 seviyesine kadar gerilemişti. İZSU’nun 8 Nisan verilerine göre ise bu oran yüzde 52’ye yükseldi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde doluluk oranının yüzde 15 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, bu yıl yaşanan artışın oldukça dikkat çekici olduğu görülüyor.

Kuraklık döneminde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan eski Bulgurca köyü ve yapılar, doluluk oranının artmasıyla birlikte yeniden su altında kaldı.

"YÜZDE 60'LAR GÖRÜLEBİLİR AMA TEHLİKE GEÇMEDİ"

Uzmanlara göre yağışların devam etmesi halinde baraj doluluk oranında artış sürebilir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkan, nisan ayında da yağış beklendiğini belirterek doluluk oranının yüzde 60’lara yaklaşabileceğini ifade etti.

Ancak uzmanlar, bu artışın kalıcı bir çözüm olmadığını vurguluyor. Mayıs ayından itibaren sıcaklıkların artmasıyla birlikte buharlaşmanın da hızlanacağına dikkat çeken Özkan, su tasarrufunun hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Son yağışlarla birlikte İzmir’de barajlar nefes almış olsa da, uzmanlar kuraklık riskinin tamamen ortadan kalkmadığı konusunda uyarıyor. Su kaynaklarının korunması ve tasarrufun günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
