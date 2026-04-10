Konteynerdeki çiğ köfteci 'duygu duvarı'na dönüştü

Kahramanmaraş Şazibey Mahallesi'nde deprem sonrası konteyner iş yerinde çiğ köfte satışı yapan esnaf, başlattığı küçük bir fikirle iş yerini adeta bir 'duygu duvarı'na dönüştürdü.

Sandviç panel duvarlara önce kendi yazdığı kısa bir cümleyle başlayan süreç, müşterilerin de katılımıyla kısa sürede farklı sözlerin yer aldığı anlamlı bir alana dönüştü.

KISA SÜREDE İLGİ ÇEKTİ

Çiğ köfte yemeye gelen müşteriler, duvarlara hatıralarını, duygularını, sevdiklerini ve yaşadıklarını yazmaya başladı. Zamanla duvarların tamamı yazılarla dolarken, ortaya hem duygusal hem de dikkat çekici bir görüntü çıktı. Yazıları gören bazı vatandaşların sırf bu duvarı görmek için uzak noktalardan geldiği öğrenildi.

"BURASI ADETA DUYGU DUVARINA DÖNÜŞTÜ"

İş yeri sahibi Ali Akkuş, deprem sonrası konteynerde faaliyet göstermeye devam ettiklerini belirterek, "Yeni yapılacak iş yerlerimizin hazırlanmasını ve teslim edilmesini bekliyoruz. Bu süreçte konteynerde hem yaşam mücadelesi veriyor hem de çalışmayı sürdürüyoruz. Bu fikir aslında müşterilerimiz için yazdığım birkaç yazıyla başladı. En azından yemek yerken göz aşinalığı olsun, okusunlar istedim. Sonrasında bu durum bir konsepte dönüştü. Gelen müşterilerimiz hatıralarını, acılarını ve sevdiklerini buraya yazıp paylaştılar. Duvarlarımız neredeyse tamamen doldu. Şu anda buraya karşı çok büyük bir ilgi var. Yazıları gördükten sonra çok uzak yerlerden gelenler bile oluyor. Yer kalmadığı için gelenler yazılarını sağa sola sığdırmaya çalışıyor. Burası adeta bir anı ve duygu duvarına dönüştü" dedi.

"HATIRA OLARAK KALIYOR"

Müşterilerden Hilal Sarıpınar ise, "Burası çok güzel. Hatıralarımızla dolu. Yazılar çok anlamlı. Bizler de yazıyoruz, hatıra olarak kalıyor" ifadelerini kullandı.

Öğrenci Semih Bülbül de konseptin çok beğenildiğini belirterek, "Esnaf arkadaşımız farklı bir konsept oluşturmuş. Müşterilerini ağırlarken sözler yazmasını istemiş. Çok güzel bir fikir olmuş ve ilgi görüyor. Biz de beğeniyoruz" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır