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Bilim insanları: Hayvandan insana geçen bakteriler ruh hastalığına neden olabiliyor

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SAĞLIK  | 21.03.2019 23:27 | Son Güncelleme

Doktorlar, hayvanlardan insanlara geçen ve vücuda saklanan bakterilerin uzun vadede, insanlarda bunama veya alzaymır gibi hastalıklara yol açabileceğini söyledi.

Bilim insanları: Hayvandan insana geçen bakteriler ruh hastalığına neden olabiliyor

Merkez sinir sistemi hastalıkları dergisinde yayınlanan makalede, belli bazı virüslerin insanlarda hemen veya daha uzun sürede akıl sağlığı hastalıklarına yakalanmalarına neden olabildikleri ifade edildi.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilen makalede, 14 yaşındaki sağlıklı bir gencin aniden ruhsal olarak rahatsızlanmaya başladığı ve bunun nedeninin beyin iltihabından kaynakladığı belirtildi. Uzun süren araştırmalar sonucunda da doktorlar beyindeki iltihaba, ev hayvanlarından geçebilen Bartonella adlı bir bakterinin neden olabileceğini ortaya çıkardı.

Çalışmayı yürüten ekibin başındaki Kuzey Carolina Devlet Üniversitesi’nden Ed Breitschwerdt, gizmodo haber sitesine yaptığı açıklamada, gence verilen uzun süreli antibiyotik tedavisiyle sonuç almaya başladıklarını söyledi.

DÜŞÜNÜLENDEN DAHA TEHLİKELİ

Doktorlar, yaptıkları araştırmada bakterinin düşünülenden daha tehlikeli olduğu sonucuna vardı.

Breitschwerdt, haber sitesine yaptığı değerlendirmede, aynı bakterinin 30 farklı türüyle karşılaştığını ve 12’den fazla insanı etkilediğini söyledi.

Bakteri insanlardaki sinir sistemini etkileyebiliyor, ayrıca kalp enfeksiyonlarına ve görme duyusunda azalmalara neden olabiliyor.

BAKTERİ EVDE BESLENEN KEDİ VE KÖPEKLERDE DE BULUNUYOR

Habere göre, bakteri dünyanın her yerindeki birçok hayvanda, ayrıca evlerde beslenen kedi ve köpeklerde de bulunuyor. Tırmalarken ve ısırırken insanlara geçebiliyor.

Ancak doktorlar söz konusu bakteriye insanların ne kadar sıklıkta maruz kaldıklarını ve insanların şizofreni gibi ruh hastalıklarına yakalanmalarında nasıl tetikleyici bir unsur olduğunu kesin bilmiyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bilim insanları hayvanlar

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