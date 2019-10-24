Bilim insanları, ilginç bir özelliğe sahip elma ürettiler! Bu elma...

Bilim insanları dönem dönem ilginç çalışmalar yapabiliyorlar. Mesela bilim insanları, kimi zaman farklı türdeki canlıları çiftleştirerek ortaya özel türlerin çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu uğraşlar kimi zaman başarılı sonuçlar verirken kimi zaman ise başarısız olabiliyor. Ancak bilim insanlarının bu konudaki çalışmaları sürekli olarak devam ediyor.

Bu konudaki çalışmalar yalnızca hayvanlar üzerinde sürdürülmüyor. Araştırmacılar, bitkiler dünyasında da benzer çalışmalar yaparak ortaya yeni bitki türleri çıkartmaya çalışıyorlar. Yapılan son çalışmalar ise bilim insanlarının, yeni bir melez elma türü ürettiklerini gözler önüne seriyor.

DİĞER ELMALARA GÖRE OLDUKÇA DAYANIKLI

Bilim insanlarının ürettikleri bu melez elma, üzerinde küçük küçük sarı renkte lekeler barındırıyor. Bilim insanları, bu lekeler yüzünden bu elma türüne "Cosmic Crisp" (Kozmik Gevrek) ismini vermiş durumdalar. Bilim insanlarının üretmiş oldukları bu melez elma türü, geleneksel elma türlerine oranla bir hayli dayanıklı. Öyle ki bu elmalar hem buzdolabında hem de oda koşullarında daha uzun süre dayanabiliyor.