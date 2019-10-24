Bilim insanları, ilginç bir özelliğe sahip elma ürettiler! Bu elma...

Bilim insanları dönem dönem ilginç çalışmalar yapabiliyorlar. Mesela bilim insanları, kimi zaman farklı türdeki canlıları çiftleştirerek ortaya özel türlerin çıkmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bu uğraşlar kimi zaman başarılı sonuçlar verirken kimi zaman ise başarısız olabiliyor. Ancak bilim insanlarının bu konudaki çalışmaları sürekli olarak devam ediyor.
Bu konudaki çalışmalar yalnızca hayvanlar üzerinde sürdürülmüyor. Araştırmacılar, bitkiler dünyasında da benzer çalışmalar yaparak ortaya yeni bitki türleri çıkartmaya çalışıyorlar. Yapılan son çalışmalar ise bilim insanlarının, yeni bir melez elma türü ürettiklerini gözler önüne seriyor.
DİĞER ELMALARA GÖRE OLDUKÇA DAYANIKLI
Bilim insanlarının ürettikleri bu melez elma, üzerinde küçük küçük sarı renkte lekeler barındırıyor. Bilim insanları, bu lekeler yüzünden bu elma türüne "Cosmic Crisp" (Kozmik Gevrek) ismini vermiş durumdalar. Bilim insanlarının üretmiş oldukları bu melez elma türü, geleneksel elma türlerine oranla bir hayli dayanıklı. Öyle ki bu elmalar hem buzdolabında hem de oda koşullarında daha uzun süre dayanabiliyor.
İDEAL TATLILIKTA ve SULULUKTA
Bilim insanları, Cosmic Crisp'in tat ve sululuk oranını da belirlediler ve bu sayede tüketicilerin en çok sevebilecekleri tat elde edilmiş oldu. Bu elma, ideal tatlılıkta ve hatta tabiri caizse "kütür kütür". Ayrıca bu elma türü biyolojik hastalıklardan da etkilenmiyor. Bilim insanları, bu elma türünün yaygın olarak kullanılması durumunda hem ürünlerin çöpe gitmeyeceğini hem de tasarruf edilebileceğini söylüyor.
Elma türünü üreten Washington Üniversitesi, ürettiği elmaları 10 yıl boyunca satacak. 10 yıllık sürecin sonunda ise elmalar, diğer çiftçiler tarafından da üretilip satılabilecek. Washington Üniversitesi şu an için 12 milyon elma fidanı dikmiş durumda. Bu sayı, hasat mevsimi geldiği zaman 18 kilogramlık 450 bin kasa elma anlamına geliyor. Bilim insanları bu sayının 2020 yılında 2 milyondan fazla kasa, 2026 yılında ise 21 milyondan fazla kasa elmaya sahip olacaklarını söylüyorlar.
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