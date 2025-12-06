Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası nedeniyle 607 kişi hayatını kaybetti

SRİ Lanka'da etkili olan Ditwah Kasırgası nedeniyle 607 kişinin yaşamını yitirdiği, 214 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Sri Lanka'da Ditwah Kasırgası nedeniyle 607 kişi hayatını kaybetti

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden (DMC) yapılan açıklamada, ülkede Ditwah Kasırgası'nın yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 607'ye yükseldiği, 214 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Ülke genelinde 2 milyondan fazla kişinin kasırgadan etkilendiği, 4 bin 164 evin yıkıldığı ve 67 bin 505 evin kısmi hasar gördüğü kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, 9-11 Aralık tarihleri arasında bazı bölgelerde yağışların artacağını duyurdu. Ülkenin Kandy, Kegalle, Kurunegala, Matale ve Nuwara Eliya kentlerindeki birçok bölge için 3’üncü seviye erken heyelan uyarısı yayımlandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yunanistan’da ‘Byron Fırtınası’ etkili olduYunanistan’da ‘Byron Fırtınası’ etkili oldu
Yalnızca çay ve gofretle besleniyor! 50 yıldır yemek yemiyorYalnızca çay ve gofretle besleniyor! 50 yıldır yemek yemiyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.