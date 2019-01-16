Bilim insanları kan grubuna göre beslenme modellerini açıkladı

0, A, B ve AB gruplarına göre özel olarak yazılmış beslenme modelleri sizlere daha sağlıklı ve bilinçli bir hayat sunmayı vadediyor. Konuyla ilgili yeterli bilimsel araştırma bulunmasa da bu beslenme modellerini uygulayanlar ve oldukça memnun kalanlar da var...

A tipi kana sahip olanlar;

A tipi kanı olan insanlar için vejetaryen bir diyet önerilmektedir. Bu kan grubuna sahip kişilerin, düşük mide asit seviyelerine sahip oldukları, hayvansal protein ve yağları çok iyi sindiremedikleri söylenir. Bu yüzden meyve, sebze ve tahıl yemeleri öneriliyor. Tüketilen meyve ve sebzelerin ise en doğal durumda olması gerektiği vurgulanıyor. A grubu insanları! Hayatınızdan katkı maddeli yiyecek ve içecekleri çıkarın. Taze ve organik bir yaşama merhaba deyin :)

B tipi kana sahip olanlar;

Dr. Peter J. D'Adamo'nun 1996'da yayınladığı kitaba göre; B tipi kan grubuna sahip kişilerin omnivor olduğu kabul edilir. Bu yüzden çeşitli yiyecekleri yiyebilirler. Bununla birlikte, mısır, buğday, domates ve yer fıstığı gibi yiyecekler kilo alımına, yorgunluğa ve hipoglisemiye neden olabilir. B tipi kan grubuna sahip kişilerin kaçınması gereken başka bir yiyecek ise tavuk. Yağsız bir et olmasına rağmen, B kan grubu olan kişilerde felç ve bağışıklık bozukluklarına neden olabilir. Tavuğu kuzu, keçi veya tavşan etiyle değiştirmek daha iyidir.