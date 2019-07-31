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Bilim insanları karaciğer naklini ortadan kaldırabilecek bir hücre keşfetti

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 31.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Bilim insanları karaciğerde, kök hücreye benzer özellikler gösteren yeni bir hücre buldu. Bu hücrenin, zarar görmüş karaciğerin hücrelerini yenileyebileceği ve karaciğer nakline gerek kalmadan hastalığı tedavi edebileceği açıklandı.

Bilim insanları karaciğer naklini ortadan kaldırabilecek bir hücre keşfetti

İngiltere’nin başkenti Londra’daki King’s College’dan bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, insan cenininde bulunan ‘hepatobiliary hybrid progenitor cell’ (HhyP) hücresinin az miktarda da olsa karaciğerde bulunduğunu keşfetti. Araştırmalar, bu hücreyle gelecekte karaciğer nakline gerek kalmadan zarar gören karaciğerdeki hücrelerin tamir edilebileceğini ortaya çıkarırken, bunun tamamen yeni bir tedavi olabileceği açıklandı.

Bu buluşla birlikte, karaciğerin alınması yerine zarar görmüş karaciğer hücrelerinin yeniden canlandırılması ile ilgili birkaç çeşit tedavinin mümkün olabileceği belirtiliyor. Araştırmayı kaleme alan Tamir Rashid, insan akciğerinde ilk kez kök hücreye benzer özellik gösteren hücreler bulduklarını belirterek; bu gelişme sayesinde, karaciğer hastalıklarını tedavi edici çok sayıda yenilikçi ilaç uygulamaları geliştirebileceğini söyledi. Rashid ayrıca, uzun vadede HhyP hücresinin, vücut içerisinde geleneksel ilaçlarla yeniden programlayarak hücre veya organ nakline gerek kalmadan hastalığı tedavi edip edemeyeceklerini araştıracaklarını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, Nature Communications dergisinde yayımlandı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
karaciğer nakli ingiltere

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