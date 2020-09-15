Bilim-kurgu ve feminizm bir arada: Orphan Black konusu

2010'lu yılların en dikkat çeken dizilerinden birisi de Orphan Black oldu. Graeme Manson'ın senaristliğini, John Fawcett'ın yönetmenliğini üstlendiği dizi Kanada yapımı bir bilim kurgu dizisi. Kanada'da Space, ABD'de BBC Amerika kanalında yayınlanan dizi tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. 2017'de sona eren Orphan Black, Peabody Ödülü, TCA Bireysel Başarı Ödülü gibi pek çok ödül topladı. Orphan Black konusu itibarıyla kimlik sorunları ile klonlamanın etik sorunlarını ele alıyor. Ancak bunu diğer bilim kurgu yapımlarından farklı bir biçimde, feminist mesajlara da yer vererek yapıyor. Temel konu Sarah Manning karakteri etrafında gelişse de olaylar sadece onun etrafında dönmüyor. Sizin için Orphan Black konusu, karakterleri ve oyuncuları hakkında detaylı bir araştırma yaptık. Orphan Black Dizisi Konusu Orphan Black; bilim kurgu, dram ve aksiyonu birlikte sunuyor. Dizinin ana karakteri Sarah Manning koruyucu ailesi tarafından büyütülmüş bir yetim. Yaşadığı şehirden kaçıp başka yerlere gitmek için yola çıktığında tıpkı kendisine benzeyen Beth Childs adındaki bir kadının intihar ettiğini görüyor. Sarah tereddüt etmeden Beth'in kimliğini alarak onun yerine geçiyor çünkü o sırada her şeyi geride bırakmaya çoktan hazır durumda. Artık polis dedektifi Beth'in yerine geçen Sarah, bir süre sonra başka klonlarının da olduğunu keşfediyor. Bu sırrı açıklayacak cevaplar bulmak için yola koyulan Sarah'la beraber izleyici de aksiyonun ve gizemin bir parçası oluyor.

Orphan Black Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Dizinin kısa sürede dünya genelinde bu kadar ses getirmesinin en önemli sebeplerinden biri de Orphan Black cast seçiminin başarısı. Orphan Black yorumlarında da sık sık bahsedilen oyuncu performansları ve oyuncu kadrosunun kazandığı ödüller de bunu kanıtlıyor. Özellikle dizi boyunca neredeyse 10'dan fazla karakteri canlandıran Tatiana Maslany özel bir tebriği hak ediyor. Sizin için Orphan Black oyuncuları ve karakterleri hakkında kısa bir liste hazırladık. Sarah Manning (Tatiana Maslany) Klonların dünyasını keşfeden karakter olan Sarah Manning, dolandırıcılık ve sokak suçlarıyla oldukça haşır neşir. Koruyucu aile tarafından yetiştirilen Sarah'nın üvey annesi, üvey kardeşi ve bir de kızı var. Çoğu zaman birilerini kurtarmak için oradan oraya yetişmeye çalışan ya da birilerinden kaçan Sarah'nın hayatı Beth'in kimliğini çalıp onun yerine geçmesinden sonra sürekli bir savaş içinde geçiyor. En güçlü feminist mesajlar da Sarah üzerinden veriliyor. "Senden çok fazla var" diyen bir erkek karaktere klon olsalar bile tek bir kadın olma ihtimalinin olmadığını söyleyen Sarah, diğer kadın karakterlerin de desteğiyle bu durumu açıkça gösteriyor.

Orphan Black Sarah karakteriyle yıldızı parlayan ve pek çok ödül alan Tatiana Maslany kariyerine Perry Mason dizisiyle devam ediyor. Cosima Niehaus (Tatiana Maslany) Orphan Black Cosima karakteri belki de klonların içinde en hayat dolu olanlardan biri ve keskin bir zekaya sahip. Mikrobiyoloji doktorası yapan Cosima bir eş cinsel, sadece aşk onun keskin zekasını köreltebiliyor. Klon savaşında önemli yer tutan Cosima, gitgide ağırlaşan hastalığına rağmen asla pes etmiyor ve güçlü kalmaya çalışıyor. Cosima ismi ise bilim tarihçisi Cosima Herter'dan alınmış. Herter aynı zamanda dizinin bilim danışmanı, klonlama sürecini anlatma konusunda ekibe uzman desteği sunuyor. Orphan Black Cosima karakteri, Tatiana Maslany'nin dizinin her bölümünde ustaca canlandırdığı pek çok karakterden biri. Helena (Tatiana Maslany) Orphan Black Helena karakteri, dizideki en ilginç klonlardan biri. Bir dini grubun büyüttüğü ve onu klonların orijinali olduğuna ikna ettiği Helena, dizideki diğer klonları avlamaya çalışıyor ve onu bu sayede tanıyoruz. Klon avı sırasında Sarah'la karşılaştığında ondan çok etkilenen Helena'nın öyküsü gitgide karmaşık bir hal alıyor. Sert, hatta cani görünse de iyi kalpli biri olan Helena, dizinin en önemli parçalarından biri.