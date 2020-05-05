Bilim Kurul, futbol oynanmasını tavsiye etmiyor

Berberlerden AVM'lere kadar esnafın da çalışmasının önündeki kısıtlamalar gevşetildi. Tüm bu normalleşme adımlarından sonra gözler bir kez daha futbola çevrildi. Bu durumda futbol maçlarının yeniden başlayacağı beklentisi arttı. Fakat, futbol kulislerinde durum pek de bu yönde değil. Elde ettiğimiz bilgilere göre Koronavirüs Bilim Kurulu, bugünkü koşullarda futbolun oynanmasını henüz tavsiye etmiş değil. Kurul bu yöndeki görüşünü dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na iletti.

"GEVŞEMENİN ETKİSİNE BAKILACAK"

Koronavirüs Bilim Kurulu yarın haftalık bir toplantı yapacak. Ancak bilim insanlarının şu aşamada futbola başlanmasına sıcak bakmadığı görülüyor. Virüsle mücadele önmlemlerinin gevşetilmesinden sonra tablo kötüye gitmezse, futbolun da önü açılabilir. Ancak aksi bir durum olursa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilan ettiği gibi, daha da sert tedbirler alınacak ve bu durumda futbol liglerinin oynatılması söz konusu olamayacak.

"ALT LİGLER ANTALYA'DA OYNANSIN"

Diğer yandan TFF 1. Lig ve 2. Lig maçlarının tamamının Antalya'da oynatılması seçeceğinin de masada olduğu öğrenildi. Süper Lig'in bir tek şehirde oynatılması tercihinin ise yayıncı kuruluş tarafından benimsenmediği belirtiliyor.

(AJANSSPOR)

