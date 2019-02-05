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Bilim tarafından kanıtlandı! Bu besinler kansersavar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.02.2019 16:45 | Son Güncelleme

Çağımızın vebası olan kanserden her yıl 160 binden fazla insana kanser teşhisi konuyor. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu istatistiklerine göre günde yaklaşık 450 kişi kanser olduğunu öğreniyor. Mücadelesi oldukça zor ve zahmetli olan bu hastalığa yakalanmamak için ne yediğimiz son derece önemli.

Bilim tarafından kanıtlandı! Bu besinler kansersavar

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, doğru ve sağlıklı beslenerek kansere karşı önlem almamızın mümkün olduğunu söylüyor. İşte hemen hemen hepimizin mutfağında bulunan şifacı besinler:

Sarımsak

sarımsak

Sarımsakta bulunan di-alil-disülfidinin, tümör gelişimini engelliyor. Aynı zamanda düzenli olarak tüketildiğinde tümör oluşumuna da engel oluyor.

Ceviz

ceviz

Cevizi her gün 3, 4 adet tüketerek zengin içeriğinden faydalanabilirsiniz. Prostat kanserinin gelişimini yavaşlatan ve meme kanserinin gelişiminde rol oynan IGF-1 hormonunun düşmesine yardımcı olur, ancak bunun için düzenli tüketilmesi şarttır.

Kırmızı meyveler

kı

Yaban mersini, böğürtlen, çilek, siyah üzüm, nar gibi kırmızı meyveler, içeriğindeki fenolik ve flavonoid gibi biyoaktif bileşenler sayesinde anti-kanser özelliktedir. Her gün bir porsiyon kırmızı meyve tüketmeye özen gösterin.

Soya fasulyesi

soya

Yapılan çalışmalar, soya fasulyesi ve soya filizinin mesane kanserine karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Brokoli ve brüksel lahanası

brokoli

Haftada 3 kez tüketerek kansere karşı koruma sağlayabilirsiniz. rokoli filizlerinde bulunan sulforofan ve indol-3 carbinolün tümör hücrelerinin büyümesini engeller.

Kefir

kefir

Saccoromyces, steptoccoccus, cremoiris ve betabacterium caucasum gibi bazı yararlı mantar ve bakteri karışımlarını içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı kalkan olur.

Zerdeçal

zerde

içindeki kurkumin maddesi sayesinde antiinflamatuvar ve antioksidan etki gösterir. Böylelikle kansere karşı ciddi bir savaş verir. Yemeklerinize baharat olarak ekleyebilir ya da zerdeçallı içecekler hazırlayabilirsiniz.

Yeşil çay

yeşil

Bu mucize içecekte bulunan epigallokatesin-3-gallat (ECGC) basta olmak üzere katesin karışımlarının kanser önleyici etkileri olduğunu yapılan bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur. Günde 2 fincan tüketerek sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz.


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