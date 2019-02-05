Bilim tarafından kanıtlandı! Bu besinler kansersavar

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, doğru ve sağlıklı beslenerek kansere karşı önlem almamızın mümkün olduğunu söylüyor. İşte hemen hemen hepimizin mutfağında bulunan şifacı besinler:
Sarımsakta bulunan di-alil-disülfidinin, tümör gelişimini engelliyor. Aynı zamanda düzenli olarak tüketildiğinde tümör oluşumuna da engel oluyor.
Cevizi her gün 3, 4 adet tüketerek zengin içeriğinden faydalanabilirsiniz. Prostat kanserinin gelişimini yavaşlatan ve meme kanserinin gelişiminde rol oynan IGF-1 hormonunun düşmesine yardımcı olur, ancak bunun için düzenli tüketilmesi şarttır.
Yaban mersini, böğürtlen, çilek, siyah üzüm, nar gibi kırmızı meyveler, içeriğindeki fenolik ve flavonoid gibi biyoaktif bileşenler sayesinde anti-kanser özelliktedir. Her gün bir porsiyon kırmızı meyve tüketmeye özen gösterin.
Yapılan çalışmalar, soya fasulyesi ve soya filizinin mesane kanserine karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur.
Haftada 3 kez tüketerek kansere karşı koruma sağlayabilirsiniz. rokoli filizlerinde bulunan sulforofan ve indol-3 carbinolün tümör hücrelerinin büyümesini engeller.
Saccoromyces, steptoccoccus, cremoiris ve betabacterium caucasum gibi bazı yararlı mantar ve bakteri karışımlarını içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalığa karşı kalkan olur.
içindeki kurkumin maddesi sayesinde antiinflamatuvar ve antioksidan etki gösterir. Böylelikle kansere karşı ciddi bir savaş verir. Yemeklerinize baharat olarak ekleyebilir ya da zerdeçallı içecekler hazırlayabilirsiniz.
Bu mucize içecekte bulunan epigallokatesin-3-gallat (ECGC) basta olmak üzere katesin karışımlarının kanser önleyici etkileri olduğunu yapılan bilimsel çalışmalar ortaya koymuştur. Günde 2 fincan tüketerek sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz.
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