Bilim tarafından kanıtlandı! Bu besinler kansersavar

Beslenme ve Diyet Uzmanı İrem Gündoğan, doğru ve sağlıklı beslenerek kansere karşı önlem almamızın mümkün olduğunu söylüyor. İşte hemen hemen hepimizin mutfağında bulunan şifacı besinler:

Sarımsak

Sarımsakta bulunan di-alil-disülfidinin, tümör gelişimini engelliyor. Aynı zamanda düzenli olarak tüketildiğinde tümör oluşumuna da engel oluyor.

Ceviz

Cevizi her gün 3, 4 adet tüketerek zengin içeriğinden faydalanabilirsiniz. Prostat kanserinin gelişimini yavaşlatan ve meme kanserinin gelişiminde rol oynan IGF-1 hormonunun düşmesine yardımcı olur, ancak bunun için düzenli tüketilmesi şarttır.

Kırmızı meyveler

Yaban mersini, böğürtlen, çilek, siyah üzüm, nar gibi kırmızı meyveler, içeriğindeki fenolik ve flavonoid gibi biyoaktif bileşenler sayesinde anti-kanser özelliktedir. Her gün bir porsiyon kırmızı meyve tüketmeye özen gösterin.

Soya fasulyesi

Yapılan çalışmalar, soya fasulyesi ve soya filizinin mesane kanserine karşı etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Brokoli ve brüksel lahanası

Haftada 3 kez tüketerek kansere karşı koruma sağlayabilirsiniz. rokoli filizlerinde bulunan sulforofan ve indol-3 carbinolün tümör hücrelerinin büyümesini engeller.