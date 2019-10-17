Bilime göre dünyanın en güzel kadını o!

ABD’li bir cerrah; gözleri, dudakları ve burnunun yüzündeki yerleşiminden dolayı, Bella Hadid’in bilime göre dünyanın en güzel kadını olduğunu açıkladı. 23 yaşındaki süper model Bella Hadid’in yüzü Antik Yunan’da kullanılan, Altın Güzellik Oranı’na uyuyor.
Altın Oran ya da Fi(Phi) olarakta bilinen oran, Leonardo Da Vinci de dahil olmak üzere birçok mimar ve sanatçı tarafından kullanıldı. Antik Yunanlılar, bir yüz ya da bedenin oranının 1.618 (Phi sayısı) yaklaştığında, estetik olarak daha güzel olduğunu düşünüyorlardı.
ÇENESİ MÜKEMMELE YAKIN
Harley Street’te cerrah olan Dr.Julian De Silva; Bella Hadid, Beyonce, Amber Heard, Ariana Grande, Kate Moss ve Cara Delevingne’nin yüzlerinin oranlarını inceledi. Bella Hadid, yüzde 94.35 ile yüzü altın orana en fazla uyan kadın oldu.
Dr. Julian De Silva, listedeki kadınların gözlerini, kaşlarını, burnunu, dudaklarını, çenesini ve kulaklarını oranlayarak kimin altın orana daha çok yaklaştığını bulduğunu açıkladı. De Silva, “Bella Hadid’in yüzünün tüm unsurları fiziksel mükemmellik için ölçüldüğünde net bir şekilde kazandı. Çenesi genel olarak en yüksek orana sahip. Yüzde 99.7’lik bir puanla mükemmel bir şekle sahip olmaktan sadece yüzde 0.3 uzakta. Bella’nın gözlerinin konumu da Scarlett Johansson’ın arkasından ikinci oldu” dedi.
ESTETİK CERRAHLARIN DOKUNUŞLARININ DA ETKİSİ OLABİLİR
23 yaşındaki süper model, altın orana en yakın yüze sahip olabilir. Ama bu yüzde, estetik cerrahların dokunuşları olabilir. Geçtiğimiz günlerde Bella Hadid’in şöhret olmadan önce çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Fotoğraf, Hadid’in burun ameliyatı olduğu spekülasyonuna neden olmuştu.
BEYONCE İKİNCİ OLDU
Fotoğrafın arkasında ortaya çıkan tartışmalara Bella Hadid, InStyle dergisine verdiği röportajla cevap vermişti. Ünlü süper model, dergiye verdiği röportajda estetik olmak için bıçak altına yatmaktan ve dolgu maddelerinin yüzüne enjekte edilmesinden korktuğunu açıkladı. Dr.Julian De Silva’nın “altın oran” çalışmasında Bella Hadid’in arkasından, Beyonce ikinci oldu.
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