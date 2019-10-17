Bilime göre dünyanın en güzel kadını o!

ABD’li bir cerrah; gözleri, dudakları ve burnunun yüzündeki yerleşiminden dolayı, Bella Hadid’in bilime göre dünyanın en güzel kadını olduğunu açıkladı. 23 yaşındaki süper model Bella Hadid’in yüzü Antik Yunan’da kullanılan, Altın Güzellik Oranı’na uyuyor.

Altın Oran ya da Fi(Phi) olarakta bilinen oran, Leonardo Da Vinci de dahil olmak üzere birçok mimar ve sanatçı tarafından kullanıldı. Antik Yunanlılar, bir yüz ya da bedenin oranının 1.618 (Phi sayısı) yaklaştığında, estetik olarak daha güzel olduğunu düşünüyorlardı.

ÇENESİ MÜKEMMELE YAKIN

Harley Street’te cerrah olan Dr.Julian De Silva; Bella Hadid, Beyonce, Amber Heard, Ariana Grande, Kate Moss ve Cara Delevingne’nin yüzlerinin oranlarını inceledi. Bella Hadid, yüzde 94.35 ile yüzü altın orana en fazla uyan kadın oldu.

Dr. Julian De Silva, listedeki kadınların gözlerini, kaşlarını, burnunu, dudaklarını, çenesini ve kulaklarını oranlayarak kimin altın orana daha çok yaklaştığını bulduğunu açıkladı. De Silva, “Bella Hadid’in yüzünün tüm unsurları fiziksel mükemmellik için ölçüldüğünde net bir şekilde kazandı. Çenesi genel olarak en yüksek orana sahip. Yüzde 99.7’lik bir puanla mükemmel bir şekle sahip olmaktan sadece yüzde 0.3 uzakta. Bella’nın gözlerinin konumu da Scarlett Johansson’ın arkasından ikinci oldu” dedi.