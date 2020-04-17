Bilimsel olarak insana en fazla mutluluk veren şeyler! Seks değil...

Mutluluğu çok uzaklarda aramanız gerekmez, bazen mutluluk çok yakınınızdadır. Basit bir gülümseme, bir televizyon programı ya da radyoda çalan bir şarkı hayattan aldığınız zevki arttırmak için yeter de artar. Uzman psikologlar, yapılan mutluluk anketiyle insanlara en çok zevk veren şeyler nelerdir sorusuna yanıt verdi. İşte bilimsel olarak kanıtlanmış, insanları mutlu eden aktiviteler...

İNSANLARA EN ÇOK ZEVK VEREN AKTİVİTELER

Mutluluğun göreceli bir kavram olduğundan bahsetmiştik. Ancak bazı aktiviteler her insanın benzer oranda zevk almasını sağlar. Resmi toplantılar, uzun kuyruklarda sıra beklemek ve okul sınavları herkesi sıkan şeyler arasında. Aynı şekilde; müzik dinlemek, film izlemek de pek çoğumuza en çok keyif veren şeylerden...

1. ALIŞVERİŞ YAPMAK EN ÇOK ZEVK VEREN AKTİVİTELERİN BAŞINDA!

Dünyadaki tüketim çılgınlığı inanılmaz boyutlara ulaştı. Bunun için bilim insanları dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlarla alışveriş ve zevk konusu üzerine bir araştırma yapma kararı aldı. Bilimsel olarak alışveriş yapmanın bazılarına sevişmek kadar zevk verdiği kanıtlandı.

2. SEVDİKLERİNİZLE PİKNİK YAPIN

Güneşli bir günde açık havada piknik yapmak pozitif hislerinizi arttırır. Kuş sesleri ve yemyeşil ağaçlarla dolu ormanlık alanlar bütün gerginliğinizi geride bırakmanızı sağlar. Sevdiklerinizle birlikte mangal yakıp en sevdiğiniz yemekleri yiyebilirsiniz.