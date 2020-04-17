Bilimsel olarak insana en fazla mutluluk veren şeyler! Seks değil...

Mutluluğu çok uzaklarda aramanız gerekmez, bazen mutluluk çok yakınınızdadır. Basit bir gülümseme, bir televizyon programı ya da radyoda çalan bir şarkı hayattan aldığınız zevki arttırmak için yeter de artar. Uzman psikologlar, yapılan mutluluk anketiyle insanlara en çok zevk veren şeyler nelerdir sorusuna yanıt verdi. İşte bilimsel olarak kanıtlanmış, insanları mutlu eden aktiviteler...
Mutluluğun göreceli bir kavram olduğundan bahsetmiştik. Ancak bazı aktiviteler her insanın benzer oranda zevk almasını sağlar. Resmi toplantılar, uzun kuyruklarda sıra beklemek ve okul sınavları herkesi sıkan şeyler arasında. Aynı şekilde; müzik dinlemek, film izlemek de pek çoğumuza en çok keyif veren şeylerden...
Dünyadaki tüketim çılgınlığı inanılmaz boyutlara ulaştı. Bunun için bilim insanları dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlarla alışveriş ve zevk konusu üzerine bir araştırma yapma kararı aldı. Bilimsel olarak alışveriş yapmanın bazılarına sevişmek kadar zevk verdiği kanıtlandı.
Güneşli bir günde açık havada piknik yapmak pozitif hislerinizi arttırır. Kuş sesleri ve yemyeşil ağaçlarla dolu ormanlık alanlar bütün gerginliğinizi geride bırakmanızı sağlar. Sevdiklerinizle birlikte mangal yakıp en sevdiğiniz yemekleri yiyebilirsiniz.
Kaç yaşında olursanız olun, bisiklete binmek herkese keyif verir. Bisikletler sayesinde şehrin gürültülü yollarından ve kirli havasından uzak kalmış olursunuz. Açık ve temiz havada orman içinde veya sahil yakınında bisiklet sürmek içinizi huzurla kaplar.
Yapılan araştırmalara göre sarılmak ve sevişmek insanlara en çok zevk veren aktivitelerin başında geliyor. Sevdiğiniz insana dokunmak ve onunla bir olmak stresinizi azaltmaya yardımcı olur. Sarılmak ruhsal bir huzura kavuşmanızı sağlarken sevişerek mental ve fiziksel rahatlığa erişirsiniz.
Araştırmalara göre, sporun mutluluk üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Spor yapmak bedeni daha dinç tutarken stres gibi olumsuz duyguları yenmenizi sağlar. Spor yaparak, daha sağlıklı ve daha mutlu bir insan olmanız mümkün.
Bilindiği üzere insanlar stres altındayken sürekli yemek yeme eğilimi gösterir. Bunun sebebini öğrenmek için yapılan araştırmalarda, yemek yemek bilimsel olarak mutlu olmayı sağlayan bir araç olarak kanıtlandı. Özellikle serotonin hormonunu arttıran yiyecekler, yemekten duyulan zevki arttırır.
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