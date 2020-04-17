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Bilimsel olarak insana en fazla mutluluk veren şeyler! Seks değil...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Hayatta yerine getirilmesi gereken işlere zevkli aktivitelerle ara vermek, yaşamı çok daha keyifli hale getirir. Her insan yaşamı boyunca mutlu olmak için çabalar ama herkes mutluluğu farklı tanımlar. Aslında, mutluluğun parayla ya da denenmemiş uğraşlarla çok ilgisi yoktur. Peki, en çok zevk veren aktiviteler nelerdir? Sizler için insanlara en çok zevk veren aktiviteleri açıklayacağız.

Bilimsel olarak insana en fazla mutluluk veren şeyler! Seks değil...

Mutluluğu çok uzaklarda aramanız gerekmez, bazen mutluluk çok yakınınızdadır. Basit bir gülümseme, bir televizyon programı ya da radyoda çalan bir şarkı hayattan aldığınız zevki arttırmak için yeter de artar. Uzman psikologlar, yapılan mutluluk anketiyle insanlara en çok zevk veren şeyler nelerdir sorusuna yanıt verdi. İşte bilimsel olarak kanıtlanmış, insanları mutlu eden aktiviteler...

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İNSANLARA EN ÇOK ZEVK VEREN AKTİVİTELER

Mutluluğun göreceli bir kavram olduğundan bahsetmiştik. Ancak bazı aktiviteler her insanın benzer oranda zevk almasını sağlar. Resmi toplantılar, uzun kuyruklarda sıra beklemek ve okul sınavları herkesi sıkan şeyler arasında. Aynı şekilde; müzik dinlemek, film izlemek de pek çoğumuza en çok keyif veren şeylerden...

1. ALIŞVERİŞ YAPMAK EN ÇOK ZEVK VEREN AKTİVİTELERİN BAŞINDA!

Dünyadaki tüketim çılgınlığı inanılmaz boyutlara ulaştı. Bunun için bilim insanları dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlarla alışveriş ve zevk konusu üzerine bir araştırma yapma kararı aldı. Bilimsel olarak alışveriş yapmanın bazılarına sevişmek kadar zevk verdiği kanıtlandı.

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2. SEVDİKLERİNİZLE PİKNİK YAPIN

Güneşli bir günde açık havada piknik yapmak pozitif hislerinizi arttırır. Kuş sesleri ve yemyeşil ağaçlarla dolu ormanlık alanlar bütün gerginliğinizi geride bırakmanızı sağlar. Sevdiklerinizle birlikte mangal yakıp en sevdiğiniz yemekleri yiyebilirsiniz.

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3. DOĞADA BİSİKLET SÜRÜN

Kaç yaşında olursanız olun, bisiklete binmek herkese keyif verir. Bisikletler sayesinde şehrin gürültülü yollarından ve kirli havasından uzak kalmış olursunuz. Açık ve temiz havada orman içinde veya sahil yakınında bisiklet sürmek içinizi huzurla kaplar.

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4. SARILMAK VE SEVİŞMEK MUTLULUĞU ARTTIRIYOR

Yapılan araştırmalara göre sarılmak ve sevişmek insanlara en çok zevk veren aktivitelerin başında geliyor. Sevdiğiniz insana dokunmak ve onunla bir olmak stresinizi azaltmaya yardımcı olur. Sarılmak ruhsal bir huzura kavuşmanızı sağlarken sevişerek mental ve fiziksel rahatlığa erişirsiniz.

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5. MUTLULUK İÇİN SPOR YAPIN

Araştırmalara göre, sporun mutluluk üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Spor yapmak bedeni daha dinç tutarken stres gibi olumsuz duyguları yenmenizi sağlar. Spor yaparak, daha sağlıklı ve daha mutlu bir insan olmanız mümkün.

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6. HAYATIN ZEVKİ YEMEK YEMEKTE SAKLI

Bilindiği üzere insanlar stres altındayken sürekli yemek yeme eğilimi gösterir. Bunun sebebini öğrenmek için yapılan araştırmalarda, yemek yemek bilimsel olarak mutlu olmayı sağlayan bir araç olarak kanıtlandı. Özellikle serotonin hormonunu arttıran yiyecekler, yemekten duyulan zevki arttırır.

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mutluluk veren şeyler, aktiviteler,

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