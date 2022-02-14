Bilinen pilav tariflerinin dışına çıkmak isteyenler için: Haşhaşlı pilav tarifi

Afyonkarahisar yöresinde yetiştirilen haşhaşı, tatlılardan tuzlulara özellikle hamur işi tariflerinde sık sık kullanıyoruz. Zengin lif kaynağı olan haşhaş aynı zamanda bol protein içeriyor. Hamur işlerinin dışında haşhaşın bulgurla da çok yakıştığını biliyor muydunuz? Bulguru, tereyağını ve haşhaşı bir araya getiren tarifi, et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar her ana yemeğin yanına yardımcı yemek olarak sunabilirsiniz. Misafirler ya da aile üyelerine yaptığınızda bayıla bayıla yiyeceklerine garanti verdiğimiz haşhaşlı bulgur pilavımız için tarifimize göz gezdirin!

HAŞHAŞLI BULGUR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

2 çay bardağı yarma bulgur (Aşurelik buğday)

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çay kaşığından az tuz

1 çay bardağı mavi haşhaş

2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI