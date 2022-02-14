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Bilinen pilav tariflerinin dışına çıkmak isteyenler için: Haşhaşlı pilav tarifi

14.02.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Davet sofralarında farklılık arayanlara özel, Afyon pilavı olarak da adlandırılan haşhaşlı bulgur pilavı tarifiyle karşınızdayız. Afyon'un gizli köşelerde kalan bu lezzeti hem besleyici hem çok şık bir görünüme sahip. Çıtır çıtır dişe dokunan ve her kaşıkta damağınızı lezzetin zirvesine ulaştıracak, misafirlerinize tarif sordurtacak bu pilav için hemen mutfağa girelim.

Bilinen pilav tariflerinin dışına çıkmak isteyenler için: Haşhaşlı pilav tarifi

Afyonkarahisar yöresinde yetiştirilen haşhaşı, tatlılardan tuzlulara özellikle hamur işi tariflerinde sık sık kullanıyoruz. Zengin lif kaynağı olan haşhaş aynı zamanda bol protein içeriyor. Hamur işlerinin dışında haşhaşın bulgurla da çok yakıştığını biliyor muydunuz? Bulguru, tereyağını ve haşhaşı bir araya getiren tarifi, et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar her ana yemeğin yanına yardımcı yemek olarak sunabilirsiniz. Misafirler ya da aile üyelerine yaptığınızda bayıla bayıla yiyeceklerine garanti verdiğimiz haşhaşlı bulgur pilavımız için tarifimize göz gezdirin!

HAŞHAŞLI BULGUR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 çay bardağı yarma bulgur (Aşurelik buğday)

  • 3 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığından az tuz

  • 1 çay bardağı mavi haşhaş

  • 2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

  • Orta boy tencerenizi ocağın üzerine alın.

  • Ocağa koyduğunuz tencerenin içerisine 3 çorba kaşığı tereyağını alın.

  • Tereyağı eriyene dek ocağın altını kısın ve hafifçe kızmasını bekleyin.

  • 1 saat suda beklettiğiniz yarma bulguru ince gözenekli süzgeç üzerine alın ve iyi bir şekilde yıkayın.

  • Yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz yarma bulgurun içerisinde ayrışan kabukları tamamen çıkarın.

  • Eriyen tereyağının üzerine yarma bulgurların tamamını ekleyin ve lapa bir pilav olmaması için biraz kavurun.

  • Kavrulan yarma bulgurunuza 2 su bardağı suyu ekleyin. (Daha lezzetli bir pilav olmasını isterseniz içerisine önceden hazırladığınız ilik suyu, et suyu ya da tavuk suyu ekleyebilirsiniz.)

  • Tuzu da ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatın ve beş dakika orta ateşte pişirin.

  • Süre bitiminde bol suda yıkadığınız 1 çay bardağı mavi haşhaşı ekleyin.

  • Ocağın altını en kısık seviyeye getirin ve pilavınızı pişmeye bırakın. Suyu azalırsa ilave edebilirsiniz.

  • Suyunu çekip yarma bulgur yumuşadığında pilavınızın altını kapatın ve üzerine havlu kağıt serip kapağını örtün.

  • Yaklaşık 7 dakika sonra servis edebilirsiniz.
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