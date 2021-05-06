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Bill Gates ve Melinda Gates boşanmasına Azeri spikerden bomba yorum: "Koyabilse avradına koyar"

06.05.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin isimlerinden olan 65 yaşındaki Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı. Asrın boşanması olarak adlandırılan bu ayrılıkla ilgili Azeri spikerden bomba bir yorum geldi. Azeri spiker, programında tüm insanlara çip takmak için salgını başlattığı yönündeki iddiayla gündeme gelen Gates için "Avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Bill Gates ile 27 yıllık eşi Melinda Gates boşanma kararı aldı. ABD’li milyarder ile eşi arasında nasıl bir boşanma yaşanacağı merakla beklenirken Azeri spikerden bomba bir yorum geldi.

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65 yaşındaki ABD'li milyarder Bill Gates ile üç çocuğunun annesi, 27 yıllık eşi Melinda Gates boşanma kararı hakkında konuşan Azeri spiker, programında tüm insanlara çip takmak için salgını başlattığı yönündeki iddiayla gündeme gelen Gates için "Avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

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"KOYABİLSE AVRADINA ÇİP KOYAR"

Koronavirüsün dünyaya yayılmasının ardından ortaya atılan bir iddiada "Koronavirüs salgının tüm insanlara çip takmak için Microsoft'un sahibi Bill Gates çıkardı" denildi. Salgının başlarında hızla yayılan iddia Gates çiftinin ayrılık kararı almasıyla yeniden gündeme geldi. Azerbaycan'da yayın yapan ARB TV kanalında ekranlara gelen Güne Doğru programında, Bill Gates ve Melinda Gates'in ayrılığıyla ilgili ilginç bir yorum geldi. Programın kadın sunucusu "Diyorlar ki Bill Gates insanlara çip yerleştirecek ve insanları kontrol edecek. Adam avradıyla yola gidemiyor. Koyabilse avradına çip koyar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bill Gates
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
doğru söze ne hacet.
TÜRKMENCE DİLİ ÇOK KABA SABA BİR DİL....

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