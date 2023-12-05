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Billie Eilish cinsel yönelimine dair konuştu! Tarzı ile dikkat çekti

05.12.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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ABD’li şarkıcı Billie Eilish son günlerde hem cinsel yönelime dair açıklamasıyla gündemde. Şarkıcı kadınlara da ilgisi olduğunu ilk kez açıklamasının ardından gelen tepkilere şaşırdığını belirterek “Bu çok açık değil miydi?” diye sordu. Şarkıcı tarzıyla da adından söz ettirdi.

Billie Eilish, kadınlara da ilgisi olduğunu ilk kez açıklamasının ardından gelen tepkilere şaşırdığını belirtti.

21 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Varierty’nin geçen ayki ‘Kadınların Gücü’ sayısında biseksüel (hem erkeklere hem de kadınlara veya birden fazla cinsiyete yönelik romantik veya cinsel çekim hissetmek) olduğunu “Fiziksel açıdan kadınlardan etkileniyorum. Fakat aynı zamanda güzellikleri ve varlıkları gözümü korkutuyor" açıklamasıyla dile getirmişti.

Cinsel yönelimini kamuoyunun bildiğini varsaydığını belirten Eilish şöyle dedi: “Aşikar değil miydi? Gerçekten inanmıyorum. Neden sadece var olamıyoruz? Uzun süredir böyleyim, sadece bunun hakkında konuşmuyordum.”

Açıklamasıyla gündem olduğu gün bir davette görüntülenen şarkıcının göğüs dekoltesi ve başındaki örtü sosyal medyanın diline düştü.

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