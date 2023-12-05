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Fiyatı 269 TL'ye düştü! Cilt dostu pamuklu boxer setinde kaçırılmayacak fırsat

05.12.2023 12:16 | Son Güncelleme:
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İç giyimde ilk tercihiniz rahatlıksa Exclusive 3 Adet Pamuklu Esnek Boxer Seti tam size göre! Kısa süreliğine indirimde olan bu boxer seti, kullanıcılarının gözdesi! Bir kez alanın adeta stoklamak istediği bu seti gelin birlikte inceleyelim.

Fiyatı 269 TL'ye düştü! Cilt dostu pamuklu boxer setinde kaçırılmayacak fırsat

Pamuklu boxerler, hafif ve esnek yapıları sayesinde hareket özgürlüğünüzü artırırken tüm gün rahat hissetmenize olanak tanır. Cilt hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin ilk tercihi olan pamuklu boxerlar, nemi emme özelliği sayesinde de teri cildinizden uzaklaştırarak kuru kalmanızı sağlar, bu da bakteri ve kötü koku oluşumunu engeller. İç giyimde sağlığınıza ve rahatlığınıza önem veriyorsanız tercihiniz mutlaka pamuklu boxerlardan yana olmalı! Sizin için pamuklu materyaliyle öne çıkan, kullanıcılarından tam not alan ve kısa süreliğine indirimde olan Exclusive 3 Adet Pamuklu Esnek Boxer'ı inceledik. Bizden söylemesi, bu fiyata bu set kaçmaz!

Üzerinizde yokmuş gibi yumuşacık ve esnek: Exclusive 3 Adet Pamuklu Esnek Boxer

Adsız tasarım - 2023-12-05T101712.491

Exclusive 3 Adet Erkek Pamuklu Esnek Boxer; %95 pamuk %5 elastan materyaliyle öne çıkar. Rahat hissettiren ve aynı zamanda nefes alabilirliği artıran özel iç kumaşı sayesinde yüksek düzeyde konfor sunar. Cildin nefes almasını sağlar ve tahriş sorunu yaşatmaz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Black Deer mağazası yine şaşırtmadı. Diğer ürünleri gibi bu da çok kaliteli. Kumaşı yumuşacık, lastik kısmı da çok kaliteli. Eşim için almıştım, çok beğendi, bu zamana kadar diğer markalara boşuna para vermişiz."

  • "Markanın diğer ürünlerindeki kalitesine güvenerek almıştım yine yanıltmadılar. Ürünün kutusu paketlemesi bile kaliteli. Benim için en önemlisi bel kısmı ve kumaşın terletme yapmadan rahat olmasıydı. Kesinlikle fiyatına göre çok kaliteli bir ürün, tam bedeninizi almanızı tavsiye ederim."

  • "Hissiyat gerçekten mükemmel. Dokusu yumuşaklığı ve kalıbının güzelliği ile hiç rahatsız hissettirmiyor. Zaten %95 pamuk %5 elasten olduğu için sıcak havalarda terleme yapacağını düşünmüyorum. Bir paket daha almak farz oldu."

  • "Ürün çok rahat şık ve kaliteli, terletme yapmıyor, konforlu bir ürün. Black Deer logosu da ürüne estetik katmış kesinlikle öneririm."
Ürünü İncele

Bu içerik 5 Aralık 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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