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Büyük yaşam alanları için olmazsa olmaz! DreameBot D9 Max Robot Süpürge ve Paspas'ı sizin için inceledik

23.11.2023 15:38 | Son Güncelleme:
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Hızlı, pratik ve etkili temizlik sunan, yüksek teknoloji ürünü bir robot süpürge mi arıyorsunuz? O halde doğru yerdesiniz. Büyük yaşam alanlarına sahip olanların ilk tercihleri arasında yer alan DreameBot D9 Max Robot Süpürge ve Paspas, temizliği kolaylaştırırken aynı zamanda zamandan da tasarruf etmenizi sağlıyor. Sizin için inceledik. İşte detaylar!

Büyük yaşam alanları için olmazsa olmaz! DreameBot D9 Max Robot Süpürge ve Paspas'ı sizin için inceledik

Günlük hayatın yoğun temposunda temizlik yapmak oldukça yorucu bir uğraş. Özellikle de büyük bir yaşam alanına sahipseniz çok daha meşakkatli. Neyse ki teknoloji, temizliği hızlı ve pratik hale getiren harika ürünlerle derdimize derman oluyor. Son teknoloji ürünü DreameBot D9 Max Robot Süpürge ve Paspas, büyük yaşam alanlarına sahip olanlar için vazgeçilmez bir yardımcı, kurtarıcı. Sizin için kullanıcılarından tam not alan bu cihazı inceledik, gelin birlikte keşfedelim.

DreameBot D9 Max

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DreameBot D9 Max Teknik Özellikleri

  • Ağırlık 3,67 kg
  • Batarya kapasitesi 5.200 mAh
  • Toz haznesi 570 mL
  • Emiş gücü 4.000 Pa
  • Engel atlama 20 mm
  • Ses seviyesi 62,8 dB
  • Sessiz modda süpürme ve paspas çalışma süresi: 210 dakika, standart modda süpürme ve paspas: 150 dakika

Akıllı harita kontrol işlevleri için LİDAR lazer navigasyon teknolojisi ile donatılan ve 4.000 Pa’ya varan harika emiş gücüne sahip DreameBot D9 Max, 5.200 mAH bataryası sayesinde 250 metrekareye varan alanları tek şarjla süpürebiliyor. Köşe bucaktaki tüyleri ve kirleri kolayca toplayan güçlü süpürme sağlayan D9 Max, antibakteriyel bez teknolojisi ile paspas fonksiyonunu da güçlü süpürgesi ile birleştiriyor.

4.000 Pa emiş gücü

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D9 Max, evinizdeki tüyleri ve kirleri kolayca süpürebilmek için yüksek emiş gücü ile donatılmış durumda. Temizlik ihtiyaçlarınız doğrultusunda, dört emiş gücü arasında geçiş yapabilmenize olanak sağlayan DreameBot D9 Max, Nidec tarafından üretilmiş fırçasız motor ve özel tasarım hava kanalı sayesinde daha güçlü bir emiş sağlıyor ve emdiği kiri, tozu doğrudan içerisine alıyor.

Hassas LİDAR Navigasyon

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DreameBot D9 Max, temizlik öncesinde, kendinizin düzenleyebileceği bir harita oluşturur ve temizlik için en efektif güzergahı belirler. Duvardan duvara, pinpon topu gibi bir temizlik anlayışı yerine metodolojik bir temizlik anlayışını uygular. Halılar ve sert zeminleri birbirinden ayırabilen D9 Max, halıyı anında algılayıp tepki verir ve emiş gücünü artırmayı seçerek halınız için en güçlü temizlik ayarına otomatik geçer.
20 mm yükseklikteki engellerle karşılaştığında bile temizliğe devam etme özelliğine sahip D9 Max’ta, merdiven sensörleri sayesinde, çok katlı evlerde düşmeden yoluna devam eder.

Tek şarjda 250 metrekare

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Dreame D9 Max, 5.200 mAh kapasiteye sahip bataryası sayesinde, tek bir şarjda 250 metrekareye varan alanları temizleyebilir. Pil kapasitesi düşünce, otomatik olarak şarj istasyonuna geri döner, kendisini şarj eder ve temizliğe bıraktığı yerden devam eder.

Tek robot, çifte temizlik

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Dreame D9 Max, hem süpürme hem paspas özellikleri ile tozu, kırıntıları ve döküntüleri süpürürken, seçtiğiniz seviyedeki su akışı ile etkili paspas da yapar. 270 ml kapasiteli su tankı ile mikrofiber özellikli paspas bezindeki nemi daima muhafaza edebilirken, size üç farkıl su akış seviyesinden istediğinizi seçebilmenize olanak tanıyor.

Akıllı ev cihazları ile entegrasyona sahip D9 Max’a evi istediğiniz zaman temizlemeye başlamasını söyleyebilirsiniz. Kısaca, Dreame D9 Max, süpürge ve paspas kombo özelliği, LİDAR navigasyon, 5.200 mAh batarya ve 4.000 Pa emiş gücü ile dikkat çekiyor.

Dreame D9 Max, Mediamark’ta 10,999 TL liste fiyatı yerine 7,449 TL fiyatla satışa sunuluyor.

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Dreame hakkında

2017 yılında kurulan Dreame Technology, teknoloji aracılığıyla hayatları güçlendirme vizyonuyla akıllı ev temizlik cihazlarına odaklanan yenilikçi bir tüketici ürünleri şirketidir. Dreame Technology’i Facebook, Instagram ve Twitter'da takip edebilir, daha fazla bilgi için buraya tıklayarak web sitesini ziyaret edebilirsiniz.


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