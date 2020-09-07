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Billie Piper'ın I Hate Suzie dizisindeki sahneleri izleyicileri şaşırttı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Billie Piper, İngiliz televizyonunda şimdiye kadar görülen en uzun solo seks sahnesinde yer aldı. Oyuncunun hayranları şaşkınlıklarını sosyal medyada paylaştı.

Billie Piper'ın I Hate Suzie dizisindeki sahneleri izleyicileri şaşırttı

Doctor Who dizisinde bir dönem Doktor karakterinin yol arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkan ve dünya çapında üne kavuşan Billie Piper, yeni dizisindeki performansıyla herkesi şaşırttı. İngiliz Sky Atlantic televizyonunda yayınlanan I Hate Suzie dizisinde başrolü üstlenen aktris, İngiliz televizyonunda şimdiye kadar görülen en uzun solo seks sahnesinde yer aldı. 37 yaşındaki oyuncu rol aldığı sahnede yedi dakika dört saniye boyunca kendini tatmin ederken görülüyor. I Hate Suzie, perşembe günkü çıkışından bu yana hayranlarından büyük beğeni topladı.

Ekran Alıntısı

Billie'ye yakın bir kaynak The Sun'a şunları söyledi: "Kadınların televizyonda yalnız başına eğlendikleri görülmez. Bu yüzden açıkçası böyle uzun ve hareketli bir sahne görmek herkesi sarsarak değişiklik yaratır."

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