Billur Kalkavan'dan yeni annelik açıklaması!

Billur Kalkavan'ın, Pelin Çini'nin YouTube kanalına annelikle ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada olay yaratmıştı. Açıklamalarıyla olay yaratan Billur Kalkavan konuk olduğu, 2. Sayfa programına konuştu.

İşte Kalkavan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Ben çok şaşırdım bu duruma normalde ben bir laf ederim sonra unutulur yani. Sözlerime anne olmaktan başka işi olmayan kadınlar çok alındılar. Ben anneliği küçümsemedim aslında çok abartmayalım dedim sadece.

Ben modern bir kadınım. Açık görüşlüyüm, kafam açık ama ben bile annelerin çocuklarına 2 sene bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Evleneyim, çocuğu da aradan çıkarayım diyen duydum ben. Çocuk bir mal değildir. Çocuk bir insandır.

"İSTESEM 10 TANE ÇOCUK DOĞURURDUM AMA İSTEMEDİM"

Çocuğu sadece mal gibi üretip, kocası, kocasının ailesi istedi diye dünyaya getirmek böyle bir sinema yok yani. Çocukların sadece pörtletilen canlılar olmaması gerektiğini düşünüyorum. Maksat doğurmak değil, maksat onu büyütmek. Doğurmak en kolayı. İstesem ben de 10 tane çocuk doğururdum ama istemedim. Anne olanların yürüyüşü bile değişiyor. Aslında kafaları değişmeli.