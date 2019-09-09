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Billur Kalkavan'dan yeni annelik açıklaması!

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ÜNLÜLER  | 09.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde annelikle ilgili "Her çocuk doğuran bir ego, bir trip anlatamam. Yürüyüşleri bile değişiyor. Kediler, köpekler de doğuruyor. Hayvanlar aleminde böyle bir kasılma yok" sözleriyle eleştiri toplayan Billur Kalkavan yeni açıklamalarıyla yine olay oldu.

Billur Kalkavan'dan yeni annelik açıklaması!

Billur Kalkavan'ın, Pelin Çini'nin YouTube kanalına annelikle ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada olay yaratmıştı. Açıklamalarıyla olay yaratan Billur Kalkavan konuk olduğu, 2. Sayfa programına konuştu.
İşte Kalkavan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Ben çok şaşırdım bu duruma normalde ben bir laf ederim sonra unutulur yani. Sözlerime anne olmaktan başka işi olmayan kadınlar çok alındılar. Ben anneliği küçümsemedim aslında çok abartmayalım dedim sadece.

Ben modern bir kadınım. Açık görüşlüyüm, kafam açık ama ben bile annelerin çocuklarına 2 sene bakmaları gerektiğini düşünüyorum. Evleneyim, çocuğu da aradan çıkarayım diyen duydum ben. Çocuk bir mal değildir. Çocuk bir insandır.

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"İSTESEM 10 TANE ÇOCUK DOĞURURDUM AMA İSTEMEDİM"

Çocuğu sadece mal gibi üretip, kocası, kocasının ailesi istedi diye dünyaya getirmek böyle bir sinema yok yani. Çocukların sadece pörtletilen canlılar olmaması gerektiğini düşünüyorum. Maksat doğurmak değil, maksat onu büyütmek. Doğurmak en kolayı. İstesem ben de 10 tane çocuk doğururdum ama istemedim. Anne olanların yürüyüşü bile değişiyor. Aslında kafaları değişmeli.

İlk 2 sene anneler çocuklarına kendileri bakmalı. Kariyerinize ara verirseniz ölmezsiniz beyaz yakalılar. Bırakın işlerinizi ara verin ya lütfen.

"YABANCI DADI SEVDASINI ANLAMIYORUM"

Bir de bu yabancı dadı sevdası var. Ben neler duyuyorum. Çocuğum Filipinli gibi konuşuyor diyor. Yabancı dadılar yüzünden aksanı bozuk çocuklar var.

Anneler süt vermiyor ya. Emzirme psikoloğu arkadaşım var benim. Çocuğunun ağzına memeni götüremeyecek kadar acizleşme bu hayatta ya. Çocuğunuzu emziremeyecek kadar beceriksiz olmayın."

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