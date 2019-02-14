Billur Kalkavan genç sevgilisiyle ilgili konuştu

Yaklaşık 10 yıldır oyuncu Buğra Bahadırlı ile aşk yaşan 56 yaşındaki Billur Kalkavan çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İşte o açıklamalardan satırbaşları:

“Ben Buğra ile 10 senedir birlikteyim. Aramızda 22 yaş var, benden 22 yaş küçük. Şu aralar yaşlanmaya başladı. Diyorum ki ‘sakın yaşlanma seni bırakırım' (gülüyor) Çok yakın profesör bir arkadaşım var psikiyatr. Buğra ile ilk çıkmaya başladığımız da beni aradı. ‘Seni çok severim biliyorsun, bu sefer artık uyarmak zorundayım. Çünkü çok fazla yaş farkı var. Senin yaşında aşk acısı da çok kötü koyar insana, ne olur dikkat et bu çocuk seni terk eder' dedi.”

“BEN MUTLULUĞUMA BAKARIM”

“Ben böyle şeyler duyunca günlük yaşayan bir insan olduğum için hatta dakikalık dedim ki arkadaşıma ‘sen beni tanımıyor musun? Ben üç günüme, beş günüme bakarım. Bu çocuk beni ne kadar mutlu ediyorsa, o kadar mutluluğa bakarım. Zaten ileriye dönük planlarım falan yok ki.' Benden öyle şeyler duydunuz mu? Ben eğlenceme bakarım gittiği kadar. Sevgilimle aramdaki yaş farkını biliyorduk, aramızda da hiç problem olmadı.