Billur Kalkavan'ın hastalığı gündemde! "Lütfen aramayın" paylaşımı

'Eyvah Babam' dizisiyle ünlenen ve yaptığı açıklamalarla gündeme sık sık gelen Billur Kalkavan'ın son hali sonrası hastalığı ortaya çıktı. 59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın son halini ünlü yönetmen Hamdi Alkan paylaştı. Hamdi Alkan'ın paylaşımı sonrası Billur Kalkavan'ın sağlık durumu merak konusu oldu.

Billur Kalkavan gündem olmasının ardından Hamdi Alkan ile pozunu paylaşıp sağlık durumuna dair bilgi verdi. Ünlü oyuncu paylaşımında "Hamdi ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum Allah razı olsun. Ben fotoyu biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum" dedi.

Ünlü isimlerden Kalkavan'a geçmiş olsun mesajları yağarken Pınar Altuğ ise "Billurum bilemeden seni aradım bugün, sen güçlü kadınsındır üstesinden gelirsin evelallah" yazdı.



