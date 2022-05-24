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Billur Kalkavan'ın hastalığı gündemde! "Lütfen aramayın" paylaşımı

24.05.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Billur Kalkavan'ın hastalığı ve sağlık durumu gündeme bomba gibi düştü. Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'ın son hali gündemdeyken ünlü oyuncudan bir paylaşım geldi. Billur Kalkavan paylaşımında "Bir ricam var lütfen aramayın" dedi, Pınar Altuğ ise "Bilmeden aradım" yanıtını verdi.

Billur Kalkavan'ın hastalığı gündemde! "Lütfen aramayın" paylaşımı

'Eyvah Babam' dizisiyle ünlenen ve yaptığı açıklamalarla gündeme sık sık gelen Billur Kalkavan'ın son hali sonrası hastalığı ortaya çıktı. 59 yaşındaki Billur Kalkavan'ın son halini ünlü yönetmen Hamdi Alkan paylaştı. Hamdi Alkan'ın paylaşımı sonrası Billur Kalkavan'ın sağlık durumu merak konusu oldu.

Billur Kalkavan gündem olmasının ardından Hamdi Alkan ile pozunu paylaşıp sağlık durumuna dair bilgi verdi. Ünlü oyuncu paylaşımında "Hamdi ziyaretime geldi ve izin istedi paylaşabilir miyim diye. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum valla çok mutlu oldum Allah razı olsun. Ben fotoyu biraz düzelttim ama kusura bakmayın. Bir ricam var lütfen aramayın mesaj atın çok yoruluyorum" dedi.

Billur Kalkavan'ın hastalığı ortaya çıktı! Billur Kalkavan'ın son haline Pınar Altuğ'dan destek geldiBillur Kalkavan'ın hastalığı ortaya çıktı! Billur Kalkavan'ın son haline Pınar Altuğ'dan destek geldi

Ünlü isimlerden Kalkavan'a geçmiş olsun mesajları yağarken Pınar Altuğ ise "Billurum bilemeden seni aradım bugün, sen güçlü kadınsındır üstesinden gelirsin evelallah" yazdı.

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Billur Kalkavan Pınar Altuğ
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