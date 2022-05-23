MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Billur Kalkavan'ın hastalığı ne? Billur Kalkavan ne kanseri? Son durumu ve son hali nasıl?

Billur Kalkavan'ın hastalığı ne? Billur Kalkavan ne kanseri? Son durumu ve son hali nasıl?

23.05.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Billur Kalkavan'ın hastalığı, ünlü oyuncu Hamdi Alkan'ın Instagram hesabının story kısmında yaptığı paylaşım sonrası merak edildi. Hamdi Alkan, meslektaşının son halini paylaşarak her zaman destekçisi olduğunu vurguladı. Peki Billur Kalkavan'ın hastalığı ne? Billur Kalkavan ne kanseri? Son durumu ve son hali nasıl? İşte ünlü oyuncunun hastalığı, sağlık durumuna ilişkin bilgiler, biyografisi ve oyunculuk kariyeri...

Billur Kalkavan'ın hastalığı ne? Billur Kalkavan ne kanseri? Son durumu ve son hali nasıl?

Billur Kalkavan'ın hastalığının ne olduğu, kanser olup olmadığı ve sağlık durumuna ilişkin detaylar; Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. Hamdi Alkan, meslektaşının son halini paylaştı. Pınar Altuğ da yorum yaparak destek verdi. Peki Billur Kalkavan'ın hastalığı ne? Billur Kalkavan ne kanseri? Son durumu ve son hali nasıl? Ünlü oyuncunun hastalığı ve sağlık durumuna ilişkin bilgilerin yarısına oyunculuk kariyeri ve biyografisine de haberimizde yer verdik...

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NE?

Billur Kalkavan ile ilgili paylaşımda bulunan Hamdi Alkan "Mücadelende yanındayım Billur'cuğum" ifadesiyle ünlü oyuncuya destek verdi.

Hamdi Alkan'ın Instagram hesabının story kısmında paylaştığı fotoğrafta, Billur Kalkavan'ın saçlarını tamamen kazıtmış olması oyuncunun kanser olduğu şeklinde yorumlandı.

BİLLUR KALKAVAN NE KANSERİ?

Billur Kalkavan akciğer kanserine yakalandı.

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde tedavi gören başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın özel bir hastanede tedavi gördüğü ve ünlü oyuncuya bu süreçte sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın destek olduğu öğrenildi.

İşte Hamdi Alkan'ın paylaşımı:

"Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım."

Billur Kalkavan kanser mi? Hamdi Alkan'ın kötü haberini duyurduğu Billur Kalkavan ne kanseri? Sağlık durumu nasıl?

BİLLUR KALKAVAN'IN SON DURUMU NASIL?

Billur Kalkavan'ın sağlık durumuna ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı fakat Pınar Altuğ sosyal medya hesabından ünlü oyuncuya destek verdi.

BİLLUR KALKAVAN'IN SON HALİ

Billur Kalkavan'ın hastalığı ne?

Billur Kalkavan kanser mi?

BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

Billur Kalkavan, 2 Kasım 1962’de İstanbul Beylerbeyi’nde dünyaya geldi. Annesi Nuyan, babası Nazım Kalkavan olan oyuncunun Rıza adında bir kardeşi var. Ortaokul ve lise eğitimini Amerika’da tamamlayan oyuncu, bir dönem Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesinde psikoloji dersleri almıştır. 1969 yılında Ayrı Dünyalar filminde canlandırdığı rol ile birlikte sinema dünyasına giriş yapmıştır. Ölüm Peşimizde ve Gece Otostopçusu gibi filmlerde rol alan Kalkavan, 1980 yıllarında tiyatro alanında ilerlemeye başlamıştır. Daha sonrasında pek çok farklı dizi projesinde yer almayı da sürdürmüştür. Sürekli yapımların yanı sıra çeşitli reklam filmlerinde de rol alan oyuncu, 2012 yılında Trophy Türk adlı yarışmada yarışmacı olarak da bulunmuştur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Ali Erbil'in kızının bikinili tatil paylaşımı olay oldu! "Yaz lütfen kal"Mehmet Ali Erbil'in kızının bikinili tatil paylaşımı olay oldu! "Yaz lütfen kal"
Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...Atilla Taş'tan ağır sözler! Karadenizliler için...
Ekrem Bora'nın cenazesinde...Ekrem Bora'nın cenazesinde...
Anahtar Kelimeler:
Billur Kalkavan Hamdi Alkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Karantina kararları alındı, 'cinsel ilişki' uyarısı geldi

Karantina kararları alındı, 'cinsel ilişki' uyarısı geldi

Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

Şampiyon olan Manchester City, rakip kaleciyi hastanelik etti

Şampiyon olan Manchester City, rakip kaleciyi hastanelik etti

İlginizi Çekebilir

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

'Ateşten elbise'sini giydi! "Elbise nerede?" yorumu yağdı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.