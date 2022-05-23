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Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı ne iş yapar? Nereli, kaç yaşında?

23.05.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, ünlü oyuncunun akciğer kanseriyle mücadelesinde en büyük destekçilerinden biri. Billur Kalkavan ve sevgilisi, Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımın ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette, Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı ne iş yapar? Nereli, kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı ne iş yapar? Nereli, kaç yaşında?

Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Vatandaşlar internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı kimdir? Buğra Bahadırlı ne iş yapar? Nereli, kaç yaşında? Billur Kalkavan’ın sevgilisine dair merak edilenler haberimizde...

BİLLUR KALKAVAN'IN SEVGİLİSİ BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR?

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı 8 Şubat 1984 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan Bahadırlı, Ankara Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

Buğra Bahadırlı üniversitede Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

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BUĞRA BAHADIRLI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Buğra Bahadırlı 38 yaşındadır. Ankaralı olan Bahadırlı, Billur Kalkavan ile 2009 yılından bu yana birliktedir.

BUĞRA BAHADIRLI NE İŞ YAPAR?

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Buğra Bahadırlı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide Jandarma Er Hamza Gemalmaz rolünü canlandırarak oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Billur Kalkavan Hamdi Alkan
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