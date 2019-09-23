Billur Kalkavan: Kölem olmak isteyen oldu!

Magazin Noteri’nin konuğu Billur Kalkavan programda öncelikle, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi. Ve “anne” ifadesini “doğurmak” olarak değiştirdi.
İşte o açıklama:
"Ben anne olmayı doğurmak olarak değiştireyim. Çünkü akışında çok da planlayarak konuşmuyor insan. Gerçektenanne olmak çok matah bir şey ama onlarınki hiç değil. Çok da bilerek kullandım o kelimeyi. Binlerce yıldır sezaryen yöntemi var ama dünyanın hiçbir yerinde sana kapris sezaryeni yapmazlar. O da bir kapris. Canı acımasın, yok emzirmesin memeleri sarkmasın süt veremem; böyle çocuk bakılmaz. Herkes bir de üstüne alındı ünlüsü, ünsüzü, köydeki. Sen böyle değilsen üstüne alınmazsın. Bana binlerce tebrik geldi. Ne insanlar ne kadınlar neler çekiyorlar bu ülkede. Ben bütün kadınlara laf etmiş olabilir miyim. Biraz kafa çalıştırmak lazım. Ben söylediğimi söyledim. Arkasındayım da söylediğimin."
'KÖLEM OLMAK İSTEYEN OLDU'
Billur Kalkavan kendisine gelen en abuk mesajlar sorulduğunda; bir kişinin kendisine 'kölelik' teklif ettiğini anlattı.
Billur Kalkavan, “Köleler ile master(usta) lar yurt dışında çok var bu tip ilişkiler. Türkiye’de de var. Bunlar bastırılmış cinsellikten kaynaklanıyor. Adam köle olmaktan, kırbaçlanmaktan hoşlanıyor. Ya da ‘topuklu ayakkabılarına üzerime bas’ gibi. Bu tip ilişkiler dünyanın her yerinde var. Bunlar gönüllü köle. Siyahileri köle yapılması gibi değil. Bu cinsellikte master-köle ilişkisi. İşte adamın biri de bana attığı direkt mesajda sormuş ‘köle kullanıyor musunuz’ diye.
Hayatlarında ilk kez gördüler! Rus turistlerin yeni eğlencesi
Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime inceleme
İstanbul'da film gibi kovalamaca! Aracın önüne atladılar
Konuşurken 'şey' diyorsanız dikkat! Hastalık belirtisi olabilir
Seyahat edip para kazanmak hayal değil
Kanser hücrelerinin ‘yamyamlık’ yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum