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Billur Kalkavan: Kölem olmak isteyen oldu!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 23.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Magazin gazetecisi Ali Eyüboğlu ile televizyoncu İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları programın canlı yayın konuğu, "Annelik matah bir şey değil" açıklamaları ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Billur Kalkavan oldu.

Magazin Noteri’nin konuğu Billur Kalkavan programda öncelikle, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi. Ve “anne” ifadesini “doğurmak” olarak değiştirdi.

İşte o açıklama:

"Ben anne olmayı doğurmak olarak değiştireyim. Çünkü akışında çok da planlayarak konuşmuyor insan. Gerçektenanne olmak çok matah bir şey ama onlarınki hiç değil. Çok da bilerek kullandım o kelimeyi. Binlerce yıldır sezaryen yöntemi var ama dünyanın hiçbir yerinde sana kapris sezaryeni yapmazlar. O da bir kapris. Canı acımasın, yok emzirmesin memeleri sarkmasın süt veremem; böyle çocuk bakılmaz. Herkes bir de üstüne alındı ünlüsü, ünsüzü, köydeki. Sen böyle değilsen üstüne alınmazsın. Bana binlerce tebrik geldi. Ne insanlar ne kadınlar neler çekiyorlar bu ülkede. Ben bütün kadınlara laf etmiş olabilir miyim. Biraz kafa çalıştırmak lazım. Ben söylediğimi söyledim. Arkasındayım da söylediğimin."

'KÖLEM OLMAK İSTEYEN OLDU'

Billur Kalkavan kendisine gelen en abuk mesajlar sorulduğunda; bir kişinin kendisine 'kölelik' teklif ettiğini anlattı.

Billur Kalkavan, “Köleler ile master(usta) lar yurt dışında çok var bu tip ilişkiler. Türkiye’de de var. Bunlar bastırılmış cinsellikten kaynaklanıyor. Adam köle olmaktan, kırbaçlanmaktan hoşlanıyor. Ya da ‘topuklu ayakkabılarına üzerime bas’ gibi. Bu tip ilişkiler dünyanın her yerinde var. Bunlar gönüllü köle. Siyahileri köle yapılması gibi değil. Bu cinsellikte master-köle ilişkisi. İşte adamın biri de bana attığı direkt mesajda sormuş ‘köle kullanıyor musunuz’ diye.


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Billur Kalkavan Magazin Noteri

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