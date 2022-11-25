Billur Kalkavan'nın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı: Son bir yılda bağlantı koptu

YouTube'da Armağan Çağlayan'a konuşan Billur Kalkavan'nın hayat arkadaşı Buğra Bahadırlı, ünlü oyuncunun son bir yılda girdiği ruh halini anlattı.

İşte Bahadırlı'nın açıklamalarından satır başları...

"Bu hastalığın tanısı konmadan 2-3 ay önce bana dedi ki; 'Ben sanırım yapacağımı yaptım. Bu kadar gibi hissediyorum... ' Çok ilginç. Bunları söylemeden önce aynı hissiyat bana da geldi. Evde oturuyordum. 'Ölüm enerjisi hissediyorum' dedim. 'Herhalde benim için hayat bitti' dedim. Çünkü Billur’a konduramıyordum. Öyle bir hissiyatın sadece bana geldiğini hissediyordum. Çok ilginçti."

"Ve son bir seneye kadar her gece yatarken, aşkım, iyi geceler falan diyorduk. Her sabah kalktığımızda sarılırdık. Sarıldığın kişiden enerji alırsın, hissedersin ya… Akar böyle içinden, yüreğinden… Son bir senedir o bağlantı koptu. Enerji kesikti yani. Annesini kaybetti, hastalık süreciyle uğraştı. Ona yoruyordum. Ama bence kendi yaşamıyla bağlantısını koparıyordu ufak ufak. Bu dönemler zamansal olarak hastalığın başladığı dönemlere denk geliyor."

"Yoksa çok neşe dolu, cıvıl cıvıl Billur’du… Ama benim tanıdığım Billur’da bir şey eksikti. Bir şey vardı yani. Çok ilginç değil mi, 'Yapacağım her şeyi yaptım' demesi… Billur’un beyninde de tümör vardı. Bir ara sağ gözü sağ tarafa dönmüyordu. Her şeyi çift görmeye başladı. Yaklaşık 1,5- 2 ay… Bir kere şikayet etmedi biliyor musunuz? Bir kere…"

"Doktoru dedi ki; 'Ne kadar metanetlisin.' Dedi ki; 'Niye şikayet edeyim? Yaşıyorum ben ve aynı zamanda görüyorum.' Doktorunun yüzü düştüğünde bile o motive ediyordu. Hastanede bile 'Siz bizim neşe kaynağımızsınız' diyorlardı. Bu nedenle kaybı onlarda bile çok büyük bir hüzün yarattı. Güzel anılarım benimle birlikte ve hala yanımda gibi hissediyorum. Birlikte geçirdiğim, birlikte dönüştüğümüz bir ruh benim için o…"

"Biz tartışırken bile aslında dans ediyorduk. Ben o 14 senelik yaşam enerjisiyle kodlandım. Özde sevmenin ne demek olduğunu yaşadığım ve öğrendiğim ilişkimdi aslında benim.

Billur benim aşkımdı. Öldü şimdi benim için aşk oldu. Çok güzel bir cennet yaratabildik burada."



