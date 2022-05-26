Billur Kalkavan sağlık durumunu paylaştı! "Bana lütfen doktor, ilaç, bitki tavsiyeleri göndermeyin"

Kansere yakalanan Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaştı. Hamdi Alkan'ın paylaşımı sonrası akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıkan Kalkavan'ın son hali gündem oldu. Ocak ayında koronavirüsü atlatan oyuncu, “O dönem virüsü normal geçirdim. Daha sonrasında göğsüm sıkışıp, rahat nefes alamadığım için hastaneye gittim. Filmde kanser olduğum ortaya çıktı. Ameliyat olmadım, birkaç yere sıçradığı için genel kemoterapi tedavisi görüyorum. Hiç kafaya takmıyorum” dedi.

"SADECE BİR RİCAM VAR"

Sağlık durumu hakkında Insagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan oyuncu, doktoruyla çekilen fotoğrafına şu mesajı yazdı:

Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Tedavim devam ediyor. Güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Tedavi gördüğüm hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp, öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Paylaşımlardan sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti. Herkesten Allah razı olsun. Sadece bir ricam var. Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiçbir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler.

