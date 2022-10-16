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Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanacak! Cenaze programı belli oldu

16.10.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kalkavan'ın cenaze detayları belli oldu. Billur Kalkavan, 17 Ekim Pazartesi günü ikindi namazından sonra toprağa verilecek.

Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanacak! Cenaze programı belli oldu

Akciğer kanserine yakalanan 59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, kemoterapi gördüğü sırada vücudunda mantar üreyen ve bağışıklık sistemi zayıflayınca, 2 gün önce yoğun bakıma alınmıştı. 6 aydır sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu dün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ölümüyle yasa boğan Kalkavan'ın cenaze detayı da belli oldu.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Billur Kalkavan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Cenazemiz 17.10.2022 Pazartesi günü, ikindi namazını müteakiben, Zincirlikuyu Camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir" yazıldı.

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