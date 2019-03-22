YEMEK

Bilmiyoruz ama 4 farklı çeşidi var! Peki en sağlıklısı hangisi?

Müge Başer Bozok Müge Başer Bozok
KEŞFET HABERLERİ  | 22.03.2019 09:11 | Son Güncelleme

Hangi tuzu ne kadar ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda herkesin kafası karışık. Sofra tuzu zararlı derken yöneldiğimiz, daha doğal olduğu söylenen tuzların içeriklerindeki başta iyot olmak üzere bazı minerallerin daha az olması sebebiyle, çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Diğer tarafta da sofra tuzunun kullanım sıklığı ve miktarına bağlı olarak da başta tansiyon olmak üzere birçok kronik hastalıkta kısıtlanması gerekiyor. Peki hangi tuzu kullanmak gerekiyor?

Bilmiyoruz ama 4 farklı çeşidi var! Peki en sağlıklısı hangisi?

Tuzu öncelikle, doğal tuz ve rafine edilmiş sofra tuzu olarak önce iki kategoriye ayırmak sonra da mineral içeriklerine göre sınıflandırmak gerekiyor. Doğal tuzları da insan sağlığını düşündüğümüzde mineral bileşiminin yanında oluşum süreci açısından yine iki kategoride inceleyebiliriz.

Doğal Tuzlar ve Özellikleri

Deniz tuzu:

iStock-922141592 (1)

Deniz tuzu genellikle tuzlu su göllerinden, deniz ve okyanus sularından elde edilen deniz tuzu, suyun buharlaştırılmasıyla oluşur. Rafine edilmemiş şeklinin içerisinde birçok farklı mineral barındırır. Bunlar sodyum, klor, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve diğer 90 minerali doğal halde bulundurur.
Eser elementleri bedene doğru miktarda almak sağlıklı yaşamak için oldukça önemlidir. Fakat deniz tuzunu günümüz şartlarında değerlendirmek gerekirse iyi bir seçenek değil, çünkü bugün denizlerin sanayi artıklarıyla kirlenmesinden dolayı tuzlarda ağır metaller ve plastik kalıntıları olabilir. Bu sebepten denizden elde edilen tuzlar da rafine edilmektedir ki rafine edildikten sonra, tuzun kaynağı nereden olursa olsun, hiçbir anlamı ve özelliği kalmamaktadır.
Bu sebeple eğer deniz tuzu alacaksanız rafine edilmemiş olanının hangi denizden, ne şartlarda geldiğini bilmeniz ve üretim aşamasında doğru testlere tabi tutulduğundan emin olmanız gerekir.

Kaya tuzu:

iStock-462224227

Kaya tuzu eski denizlerin kuruması sonucu oluşmuştur. Mineral bileşimi açısından, oluştuğu denizin mineral bileşimini taşır. Kaya tuzu milyonlarca yıl yaşında olduğu için hiçbir çevre kirlenmesinin etkisi yoktur.

Kristal tuz:
Dünyanın çeşitli bölgelerinde milyonlarca yıl yüksek basınç altında kalan kaya tuzları kristalleşirler. Kristal tuzlarını kaya tuzlarından ayıran en büyük özellik, basınç altında molekül yapısı yoğunlaşarak küçülmüş olmasıdır. Bu ince molekül yapısı kristal tuz iyonlarının hücre zarından hücreye girmelerini kolaylaştırır. Dünyanın en iyi kristal tuzlarından birisi de Himalaya tuzu olarak bilinen Himalaya kristal tuzudur.

Himalaya tuzu
Pembe renkli, daha hafif bir tadı olan ve Himalaya dağındaki tuz yataklarından çıkartılan Himalaya tuzu oldukça değerlidir. Çünkü içerisinde 60’dan fazla farklı mineral (fosfor, kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum, çinko, selenyum, bakır, brom, zirkonyum, iyot vb.) bulundurur ve pembe renk bu minerallerin oksitlenmesinden kaynaklanmaktadır. Tuz yatağının çok eski olmasından dolayı kirlenme riski de oldukça azdır. Himalaya tuzu, tüm tuz çeşitleri içerisinde en fazla mineral içeriğine sahip türlerden biridir. Ayrıca sodyum içeriği diğer tuzlara göre daha düşüktür.
Düşük sodyum içeriği birçok hasta için daha fazla tuz tüketimi anlamına gelir. Eğer tuz tüketiminden vazgeçemeyen bir hastaysanız Himalaya tuzu daha az zarar görmek için iyi bir tercih olabilir.

Rafine edilmiş sofra tuzu (NaCI) ve Özellikleri

Özellikle ekonomik sebeplerden dolayı, kaya tuzları yüksek basınç ve yüksek ısı altında rafine edilir. Rafine edilirken tuzun içerisinde bulunan Sodyum ve Klorür’ün dışında, diğer bütün elementler ve iz elementleri çeşitli kimyasal ve fiziksel süreçten geçirilerek ayrıştırılırlar. İşlenme sırasında uygulanan ısıl işlem tuzun kristal yapısını bozar ve farklı bir molekül yapısına geçmesine neden olur. Ayrıca topaklanmayı önlemek için sofra tuzuna birçok farklı kimyasal eklenir. Bu kimyasallar aliminyum içerebilir ve son araştırmalar aliminyum alımının nörolojik birçok hastalığa (özellikle de Alzheimer) neden olabileceğini gösteriyor. Sodyum içeriği de diğer tuzlara göre daha yüksektir.

Hangisi daha iyi?
Kabaca bir tablo halinde özetlemek gerekirse;

Kalsiyum Potasyum Magnezyum Demir Sodyum
Sofra Tuzu 0.4 mg 0.9 mg 0.01 mg 0.01 mg 381 mg
Himalaya Tuzu 1.6 mg 2.8 mg 1.06 mg 0.03 mg 368 mg
Deniz Tuzu 1.5 mg 0.8 mg 0.51 mg 0.01 mg 375 mg

*Kaya tuzu ile ilgili ayrıntılı analiz bulunmamaktadır.

Tablodaki mineral değerlerine göre yapılan değerlendirmede sofra tuzu tüketime çok uygun görünmese de iyot eksikliği gibi önemli bir detayı atlamamak gerekir !
Ülkemizde çok fazla iyot eksikliği görülmektedir. Bu nedenle Ülkemizde sofra tuzlarına iyot eklenmesi zorunluluğu vardır. Eğer iyot ilave edilmemiş tuz türlerini kullanmak isterseniz yeterli iyot alamayabilirsiniz. Bu sebeple tetikte olmalı ve hekiminize 6-12 ay aralıklar ile muayene olmalısınız. Hatta bu sebeple ülkemizdeki sofra tuzlarına iyot eklenmesi zorunludur.
Sonuç olarak, her tuz türünü belirli aralıklar ile beslenmenize ilave edip çeşitlendirebilirsiniz. İçeriği biraz daha zengin diye her zaman himalaya tuzu kullanmak ya da sadece deniz tuzu kullanmak değil hepsinden faydalanmak gerekmektedir. İyot eksikliği konusuna ve günde kişi başı 1 tatlı kaşığı tuz tüketimine dikkat ederek beslenmenizde her tuz türüne yer verebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için tıklayın

PARTNERMesleğini duyan şaşkına dönüyor!Mesleğini duyan şaşkına dönüyor!
Baharın en lezzetli 7 yemeğiBaharın en lezzetli 7 yemeği
Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tuzun zararları kaya tuzu deniz tuzu

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiyi engelleyen 5 madde! Kadınlar en çok...

Cinsel ilişkiyi engelleyen 5 madde! Kadınlar en çok...

Makyajsız hali şoke etti

Makyajsız hali şoke etti

Çözümü öyle basitmiş ki...

Çözümü öyle basitmiş ki...

Eğer bu şekilde beslenirseniz çok daha hızlı kilo vereceksiniz!

Eğer bu şekilde beslenirseniz çok daha hızlı kilo vereceksiniz!

Lohusa şerbeti içilmesinin asıl nedeni bakın neymiş!

Lohusa şerbeti içilmesinin asıl nedeni bakın neymiş!

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bal ile tüketildiğinde o hastalığa derman olacak

Bal ile tüketildiğinde o hastalığa derman olacak

Baharı karşılıyoruz: Mart ayı sebzeleriyle yapabileceğiniz şahane tarifler

Baharın en lezzetli 7 yemeği

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Yemek saatleri kilomuzu nasıl etkiliyor?

Eğer bu şekilde beslenirseniz çok daha hızlı kilo vereceksiniz!

En tatlı geleneklerimizden biri: Lohusa şerbeti nedir? Ne için yapılır?

Lohusa şerbeti içilmesinin asıl nedeni bakın neymiş!

Koltuk altı diz ve dirsek kararmalarını geçiren 5 yöntem

Çözümü öyle basitmiş ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.