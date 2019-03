Bilmiyoruz ama 4 farklı çeşidi var! Peki en sağlıklısı hangisi?

*Kaya tuzu ile ilgili ayrıntılı analiz bulunmamaktadır.

Tablodaki mineral değerlerine göre yapılan değerlendirmede sofra tuzu tüketime çok uygun görünmese de iyot eksikliği gibi önemli bir detayı atlamamak gerekir !

Ülkemizde çok fazla iyot eksikliği görülmektedir. Bu nedenle Ülkemizde sofra tuzlarına iyot eklenmesi zorunluluğu vardır. Eğer iyot ilave edilmemiş tuz türlerini kullanmak isterseniz yeterli iyot alamayabilirsiniz. Bu sebeple tetikte olmalı ve hekiminize 6-12 ay aralıklar ile muayene olmalısınız. Hatta bu sebeple ülkemizdeki sofra tuzlarına iyot eklenmesi zorunludur.

Sonuç olarak, her tuz türünü belirli aralıklar ile beslenmenize ilave edip çeşitlendirebilirsiniz. İçeriği biraz daha zengin diye her zaman himalaya tuzu kullanmak ya da sadece deniz tuzu kullanmak değil hepsinden faydalanmak gerekmektedir. İyot eksikliği konusuna ve günde kişi başı 1 tatlı kaşığı tuz tüketimine dikkat ederek beslenmenizde her tuz türüne yer verebilirsiniz.

