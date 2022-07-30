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BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

30.07.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİLSEM mülakat sonuçları, 13 Haziran'da gerçekleşen Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinde bireysel değerlendirme aşaması sonrası merak konusu oldu. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman? İşte tüm detaylar...

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorusu gündemde yer alıyor. BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran - 12 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Adaylar açıklanan mülakat sonucuna göre BİLSEM kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte BİLSEM mülakat sonuçları hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları...

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran - 12 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Adaylar açıklanan mülakat sonucuna göre BİLSEM kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. BİLSEM mülakat sonuçları 19 Ağustos tarihinde açıklanacak.

bilsem mülakat sonuçları1

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İTİRAZ TARİHİ

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

bilsem mülakat sonuçları2

BİLSEM 2022 KAYIT TARİHLERİ

BİLSEM bireysel değerlendirm mülakat sonucuna göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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