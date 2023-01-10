BİLSEM ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2023 BİLSEM sınav takvimi

BİLSEM (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri) ön değerlendirme ve bireysel değerlendirme tarihleri belli oldu. Öğrenciler bugün itibariyle sınav giriş belgelerini çıkartabilecekler. Açıklanan takvime göre ilk olarak yetenek sınavları yapılacak. Peki BİLSEM sınav tarihleri nedir, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM'de öğrenciler yeteneklerine göre sınava girecekler. Sınav başvurusu yapan öğrenciler 15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt olmaya hak kazanan öğrenciler ise 4 Ağustos 2023'te ilan edilecek.

BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bilsem Genel Yetenek – Görsel Algı/Müzikal Yatkınlık Testi ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin giriş belgeleri e okul sisteminde açıldı. Sınav giriş belgeleri öğretmenler tarafından çıkartılarak öğrenciye teslim edilecek.

Öğretmenler için, belgeler, E-Okul + Sınav İşlemleri Modülü + Raporlar (Yazdır) bölümünden alınabilecek. Belgelerin çıkartıldıktan sonra öğrenci velilerine teslim edilmesi gerekmektedir.

Ön değerlendirme uygulamaları tabletten yapılacak ve ilk oturum 14 Ocak 2023’te olacak.

E-Okulda fotoğrafı olmayan öğrencilerin giriş belgesi çıkmadığı için mutlaka fotoğrafların eklenmesi gerekmekte.

BİLSEM 2023 SINAV TAKVİMİ

10 Ocak 2023: Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımı

14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alımı

19 Nisan 2023: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilanı

24-28 Nisan 2023: İtiraz başvurularının alımı

02-05 Mayıs 2023: İtirazların değerlendirimi

24 Nisan 2023- 05 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

09 Mayıs 2023: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımı

15 Mayıs 2023- 28 Temmuz 2023: Bireysel değerlendirme uygulamaları

04 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilanı

07-11 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alımı

14-18 Ağustos 2023: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz değerlendirmeleri

14-31 Ağustos 2023: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri

